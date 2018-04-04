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В Забайкальском крае отменен карантин, введенный после вспышки ящура
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В Забайкальском крае отменен карантин, введенный после вспышки ящура 

ТАСС 28 минут назад
ЧИТА, 4 апреля. /ТАСС/. Губернатор Забайкальского края Наталья Жданова отменила карантин в населенных пунктах Борзинского района, введенный в феврале после вспышки ящура, сообщила в среду пресс-служба правительства региона.
"В связи с выполнением комплекса мероприятий по предотвращению распространения ящура губернатор Наталья Жданова подписала постановление об отмене карантина на территории города Борзя, сельских поселений Чиндантское и Новоборзинское, сел Южное и Чиндант 2-й", — уточнили в пресс-службе.
Согласно документу, Минсельхоз края должен разработать и утвердить план мероприятий по предупреждению возникновения ящура после отмены ограничительных мероприятий.
В последние годы в Забайкальском крае неоднократно фиксировались очаги ящура. Эксперты считают, что вирус попадает в регион с территории соседнего Китая. В феврале этого года заболевших ящуром животных обнаружили на животноводческой стоянке в селе Чиндант Борзинского района, затем стало известно еще о 26 очагах заболевания. Ветеринары уничтожили более 200 голов крупного рогатого скота с признаками ящура.
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