В День Победы на Эспланаде выступит Лариса Долина 

Народная артистка России Лариса Долина выступит в Перми на концерте 9 мая. Об этом сообщил новый министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский.
Публикация от Лариса Долина (@larisadolina_official) 11 Фев 2018 в 7:42 PST — Лариса Долина выступит со специальной программой. Она не частый гость у нас. Надеюсь, что пермякам понравится ее выступление. Оно станет предфинальной точкой, а финальной, естественно, станет фейерверк на Красных казармах, — сообщил новый министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский. Концерт пройдет на площади перед Театром-Театром. Лариса Долина выступит в 21:00. Днем 9 мая на эспланаде также будут работать тематические площадки: экспозиция фронтового быта, фронтовой кинотеатр, фотоателье, музей боевой техники, эвакуационный госпиталь, «Заводы» и другие.