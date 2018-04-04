Ещё
«Как отличить науку от ерунды?» расскажут в Нижегородской Вышке
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Как отличить науку от ерунды?» расскажут в Нижегородской Вышке 

Собака 1 час назад
Фото: Собака
Открытая лекция «Как отличить науку от ерунды?» пройдет 5 апреля в стенах Нижегородской Вышки. Об этом сообщают организаторы.
Григорий Тарасевич, главный редактора федерального научно-популярного журнала «Кот Шрёдингера», известный российский журналист и популяризатор науки Григорий Тарасевич расскажет, по каким критериям можно определить качество новости, на что стоит обратить внимание при чтении статьи в Интернете и каким источникам можно доверять.
Лекция пройдет 5 апреля, в 16.00 по адресу Большая Печерская, 25/12, ауд. 125.
Вход свободный, приглашаются все желающие.
Собака: последние новости
Ольга Бузова запустит собственный телеканал «Книга памяти»: 15 жертв теракта в метро Петербурга Красный Крест собрал 30 млн рублей для пострадавших в Кемерове
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шойгу предупредил о новой угрозе253
Пока вы спали: Корабли проекта 22160 поразили США47
В деле Скрипаля появился подозрительный россиянин65
Украине «перекроют» Керченский пролив610
Недалекие: суровые русские и кислые американцы
Видео
04:48
Украине «перекроют» Керченский пролив
Политика Войска
01:55
К главе кемеровского МЧС пришли с обыском
Происшествия Пожары
Раскрыты подробности стрельбы в штаб-квартире YouTube
Происшествия Другое
02:12
В деле Скрипаля появился подозрительный россиянин
Происшествия
03:07
Шойгу предупредил о новой угрозе
Армия
02:33
Германия заступилась за РФ в «деле Скрипаля»
В мире
00:33
Отец раскрыл мотивы стрелявшей в офисе YouTube женщины
Происшествия
00:16
Девочку «секир-башка» отправили в «мусорный рай»
Общество
Путин заявил о полном разгроме ИГ
Политика Ближний Восток
00:25
Российские корабли восхитили американцев
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение