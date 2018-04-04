«Как отличить науку от ерунды?» расскажут в Нижегородской Вышке

Открытая лекция «Как отличить науку от ерунды?» пройдет 5 апреля в стенах Нижегородской Вышки. Об этом сообщают организаторы.

Григорий Тарасевич , главный редактора федерального научно-популярного журнала «Кот Шрёдингера», известный российский журналист и популяризатор науки Григорий Тарасевич расскажет, по каким критериям можно определить качество новости, на что стоит обратить внимание при чтении статьи в Интернете и каким источникам можно доверять.

Лекция пройдет 5 апреля, в 16.00 по адресу Большая Печерская, 25/12, ауд. 125.

Вход свободный, приглашаются все желающие.