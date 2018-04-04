«Надо еще худеть»: Настя Каменских показала очередное фото в купальнике

Известная певица Настя Каменских довольно часто выкладывает в микроблог фотографии в купальнике, которые очень нравятся ее фанатам. Но один из ее последних снимков вызвал волну критики и негодования со стороны Интернет-пользователей, которые, кажется, уже устали от подобных кадров.

Популярная певица и телеведущая не прочь продемонстрировать подписчикам в социальных сетях свою фигуру. В основном эти снимки сделаны во время отдыха знаменитости на теплых курортах или в спортзале. Вот и сейчас Каменских опубликовала снимок, запечатлевший ее сидящей на фоне водной глади.

Как обычно бывает в подобных случаях, поклонники артистки завалили ее лестными отзывами по поводу форм. Но многие из них высказали абсолютно противоположное мнение. Им, видимо, уже порядком поднадоели откровенные фотографии исполнительницы, которые стали вызывать больше негативных эмоций, чем одобрения. «Опять накачала! Фу! Жесть!» «Опять слоник!» «Не видно как-то особых изменений в ее теле от спорта. Как была пышкой, так и есть!» «Она уже не знает что ещё сделать, лишь бы о ней не забыли… Уже и пятую точку выставляет, и все, что только можно… Смотреть противно!» «Не, надо еще худеть! Огромная попа!» «Как надоело смотреть на ваши пятые точки! Ум покажите!» «Можно спросить? А зачем ты так все выставляешь?» Впрочем, среди подписчиков Каменских нашлось и немало людей, вставших на ее защиту. Они предложили всем, кто ее критикует, держать мнение при себе, и заявили, что у Насти все прекрасно, а такие формы делают ее только еще более красивой.

Кстати, некоторое время назад певица решилась на смену образа. Тогда мнения ее поклонников также разделились, и часть из них посчитала, что Каменских зря изменила прическу.