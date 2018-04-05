Сенаторы РФ и Франции назвали причину охлаждения отношений между странами

" (Политические) отношения между Францией и Россией насчитывают 300 лет: они старинные и сильные, французский Сенат хочет работать над их упрочнением… Однако в последние годы они ослабли в связи с разногласиями по международной ситуации, урегулированию кризисов и соблюдению прав человека и свободы выражения", — говорится в части доклада, подготовленной французской стороной.

Французские соавторы доклада считают, что «позиция противостояния России и Запада, резкость антизападного дискурса в российских СМИ и их стратегия влияния, даже дезинформации, и недавние вмешательства в избирательные кампании западных демократий могут послужить только ухудшению отношений».

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их «абсолютно голословными». Глава МИД Сергей Лавров , говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США , Франции и Германии, заявил, что подтверждающих это фактов нет.

В свою очередь, в российской части документа отмечается, что «франко-российские отношения переживают трудный период».

"Несмотря на решительное стремление президентов обеих стран к конструктивному развитию политических отношений, продемонстрированное в ходе встречи в Версале 29 мая 2017 года, ряд факторов объективно мешают этому диалогу", — написано в докладе.