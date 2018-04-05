Ещё
Сенаторы РФ и Франции назвали причину охлаждения отношений между странами
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Клиентов Сбербанка атаковал опасный вирус
Клиентов Сбербанка атаковал опасный вирус

Сенаторы РФ и Франции назвали причину охлаждения отношений между странами 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
ПАРИЖ, 5 апр — РИА Новости, Виктория Иванова. Политические отношения России и Франции ослабли из-за разногласий по вопросам международной повестки и прав человека, говорится в совместном российско-французском докладе, представленном в четверг в Париже, где прошло совместное заседание комитетов по международным делам Сената Франции и Совета Федерации.
" (Политические) отношения между Францией и Россией насчитывают 300 лет: они старинные и сильные, французский Сенат хочет работать над их упрочнением… Однако в последние годы они ослабли в связи с разногласиями по международной ситуации, урегулированию кризисов и соблюдению прав человека и свободы выражения", — говорится в части доклада, подготовленной французской стороной.
Французские соавторы доклада считают, что «позиция противостояния России и Запада, резкость антизападного дискурса в российских СМИ и их стратегия влияния, даже дезинформации, и недавние вмешательства в избирательные кампании западных демократий могут послужить только ухудшению отношений».
Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их «абсолютно голословными». Глава МИД Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии, заявил, что подтверждающих это фактов нет.
В свою очередь, в российской части документа отмечается, что «франко-российские отношения переживают трудный период».
"Несмотря на решительное стремление президентов обеих стран к конструктивному развитию политических отношений, продемонстрированное в ходе встречи в Версале 29 мая 2017 года, ряд факторов объективно мешают этому диалогу", — написано в докладе.
Среди таких факторов называются «разногласия по пониманию фундаментальных международных принципов: территориальная целостность государства, право народа на самоопределение, легитимность власти». Также в списке фигурирует «сильная зависимость Франции от политики ЕС и НАТО» и «выдавливание России из приоритетных направлений внешней политики Франции».
РИА Новости: последние новости
Юлия Скрипаль попросила уважать частную жизнь Путин попросил "Опору России" уточнить просьбу по землям Минобороны "Почта России" перехватила радиоактивную посылку из Китая
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Юлия Скрипаль заговорила294
В России введут новую меру пресечения44
«Крым захватим танками»407
Войска ВВО подняты по тревоге115
Сбербанк блокирует карты из-за одного слова139
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
01:11
На журналистов напал «Александр Сергеевич Пушкин»
Происшествия
02:40
Племянница Скрипаля поговорила с его дочерью
В мире Происшествия
00:56
В Ставропольском крае упал вертолет
Происшествия Войска
00:44
Самый страшный розыгрыш
Общество
01:14
Разыграли сами себя
Общество
00:36
Раскрыто содержание звонка солистки The Cranberries
Шоу-бизнес
00:46
РФ ответит Польше на снос памятников
Политика
00:16
Пару сбило насмерть во время занятий любовью
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение