«Тотальный диктант» в Екатеринбурге напишут в банке и небоскрёбе

Сегодня в Екатеринбурге началась регистрация на «Тотальный диктант». Ее необходимо пройти на тех площадках, где количество мест ограничено. Проверка грамотности пройдёт на 26 площадках — в школах, библиотеках, вузах, редакциях СМИ. Железнодорожного вокзала в этом году в списке площадок нет, зато диктант можно будет написать в небоскрёбе и банке.

На некоторых площадках диктовать текст будут известные екатеринбуржцы — теле— и радиоведущие, журналисты, драматурги. Например, в библиотеке Белинского текст зачитает телеведущий Мстислав Захаров, а в УрФУ — редактор «Эха Москвы» в Екатеринбурге Максим Путинцев, в библиотеке имени Герцена — продюсер и культурный обозреватель радио «Маяк» Марина Борисова

— Пока этот список составляется, он будет известен ближе к дате проведения диктанта, — рассказала Е1.RU координатор «Тотального диктанта» в Екатеринбурге Ксения Семенюк.

В этом году автором «Тотального диктанта» станет известная российская писательница Гузель Яхина . Будут зачитаны три отрывка её текста с названиями «Утро», «День» и «Вечер», которые рассказывают об одном дне из жизни учителя немецкой словесности.

Публикуем список площадок:

Узнать о том, какие ошибки чаще всего допускают екатеринбуржцы, можно в интервью с профессором кафедры современного русского языка и прикладной лингвистики УрФУ Анной Плотниковой

Накануне «Тотального диктанта» предлагаем вам пройти тест по русскому языку от «МарьИванны». И даже если про массовую проверку знаний вы впервые слышите, то проверьте себя и козырните потом правильным произношением, ведь устную «автозамену» ещё не придумали. А мы посчитаем ваши правильные ответы и поставим оценку. Шпаргалки уберите, подсказки у соседа не просите.

В прошлом году «Тотальный диктант» в Екатеринбурге написали почти 2,5 тысячи человек, оценку «отлично» получили 197 человек.