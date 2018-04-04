«Тотальный диктант» в Екатеринбурге напишут в банке и небоскрёбе 

Сегодня в Екатеринбурге началась регистрация на «Тотальный диктант». Ее необходимо пройти на тех площадках, где количество мест ограничено. Проверка грамотности пройдёт на 26 площадках — в школах, библиотеках, вузах, редакциях СМИ. Железнодорожного вокзала в этом году в списке площадок нет, зато диктант можно будет написать в небоскрёбе и банке.
На некоторых площадках диктовать текст будут известные екатеринбуржцы — теле— и радиоведущие, журналисты, драматурги. Например, в библиотеке Белинского текст зачитает телеведущий Мстислав Захаров, а в УрФУ — редактор «Эха Москвы» в Екатеринбурге Максим Путинцев, в библиотеке имени Герцена — продюсер и культурный обозреватель радио «Маяк» Марина Борисова.
— Пока этот список составляется, он будет известен ближе к дате проведения диктанта, — рассказала Е1.RU координатор «Тотального диктанта» в Екатеринбурге Ксения Семенюк.
В этом году автором «Тотального диктанта» станет известная российская писательница Гузель Яхина. Будут зачитаны три отрывка её текста с названиями «Утро», «День» и «Вечер», которые рассказывают об одном дне из жизни учителя немецкой словесности.
Публикуем список площадок:
Центральная городская библиотека им. А. И. Герцена (ул. Чапаева, 5). Регистрация обязательна. Читает продюсер и культурный обозреватель радиостанций «Радио России» и «Радио Маяк» Марина Борисова. Школа № 19 (ул. Павла Шаманова, 18), регистрация обязательна. Уральский институт управления РАНХиГС (ул 8 Марта, 66), регистрация обязательна. Библиотека № 1 — Библиотечный центр Екатеринбурга (ул. Хохрякова, 104), регистрация обязательна. Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3), регистрация обязательна. БЦ «Высоцкий» (ул. Малышева, 53, 8-й этаж, ауд. 1), регистрация обязательна. Уральский центр развития дизайна УрГАХУ (ул. Горького, 4а), регистрация обязательна. Музей «Россия — моя история» (ул. Народной Воли, 49), регистрация обязательна. Уральский государственный педагогический университет (пр. Космонавтов, 26). Открытая площадка. Уральский государственный университет путей сообщения (ул. Колмогорова, 66), регистрация обязательна. Библиотека им В. Г. Белинского (ул. Белинского, 15), регистрация обязательна. Читает тележурналист, ведущий «Вести Урал» Мстислав Захаров. Областная библиотека для детей и молодежи им В. П. Крапивина (ул. К. Либкнехта, 8), регистрация обязательна. Читает заместитель главного редактора журнала «Урал» Надежда Колтышева. Гимназия № 108 (ул. Академическая, 16), регистрация обязательна. РИА «Новый день» (ул. Радищева, 6а, БЦ «Суворов», кофейня Coffee Project), регистрация обязательна. Библиотечный центр «Екатеринбург» (ул. Мамина-Сибиряка, 193), регистрация обязательна. Школа № 164 (ул. Новгородцевой, 17а), регистрация обязательна. Институт международных связей (ул. Отто Шмидта, 58), регистрация обязательна. Читает преподаватель русского языка Ксения Семенюк. Свердловская областная межнациональная библиотека (ул. Академика Бардина, 28), регистрация обязательна. Читает поэт, писатель, переводчик Евгения Перлова. Уральский федеральный университет (ул. Тургенева, 4), регистрация обязательна. Читает редактор радиостанции «Эхо Москвы» в Екатеринбурге Максим Путинцев. Свердловская филармония (ул. Карла Либкнехта, 38а), регистрация обязательна. Читает ведущий радиостанции «Серебряный дождь» Денис Каменщиков. Школа № 157 (ул. Новгородцевой, 9а), регистрация обязательна. Читает отличник «Тотального диктанта — 2017» Анна Шерстобитова. Школа № 55 (ул. Городская, 2б), регистрация обязательна. Уральский банк реконструкции и развития (ул. 8 Марта, 51, БЦ «Саммит», 2-й этаж (отдельный вход со стороны цирка), регистрация обязательна, нужен паспорт. Екатеринбургская академия современного искусства (ул. Красных Партизан, 9), регистрация обязательна. Екатеринбургский государственный театральный институт (ул. Вайнера, 2), регистрация обязательна. Образовательный центр «Юниум» (ул. Циолковского, 34), регистрация обязательна.
Узнать о том, какие ошибки чаще всего допускают екатеринбуржцы, можно в интервью с профессором кафедры современного русского языка и прикладной лингвистики УрФУ Анной Плотниковой.
Накануне «Тотального диктанта» предлагаем вам пройти тест по русскому языку от «МарьИванны». И даже если про массовую проверку знаний вы впервые слышите, то проверьте себя и козырните потом правильным произношением, ведь устную «автозамену» ещё не придумали. А мы посчитаем ваши правильные ответы и поставим оценку. Шпаргалки уберите, подсказки у соседа не просите.
В прошлом году «Тотальный диктант» в Екатеринбурге написали почти 2,5 тысячи человек, оценку «отлично» получили 197 человек.