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На рынке «Слобода» народ играл в казино
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На рынке «Слобода» народ играл в казино 

ТВ-МИГ 1 час назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото с ресурса ivanovocat.ru  Городская прокуратура совместно с сотрудниками полиции пресекли незаконную деятельность подпольного казино, которое располагалось в помещениях рынка «Слобода» областного центра.
В ходе рейда было изъято 10 игровых автоматов, сообщает официальный сайт надзорного органа.
В казино соблюдались все правила конспирации, «однорукие бандиты» находились в рабочем состоянии, а в помещении были оборудованы места для работы и отдыха сотрудников клуба, что говорит о том, что игровая деятельность проходила 24 часа в сутки.
Материалы рейда и проверки переданы в региональный Следком, который по данному факту уже возбудил уголовное дело.
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