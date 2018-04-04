На рынке «Слобода» народ играл в казино 

Фото с ресурса ivanovocat.ru Городская прокуратура совместно с сотрудниками полиции пресекли незаконную деятельность подпольного казино, которое располагалось в помещениях рынка «Слобода» областного центра.
В ходе рейда было изъято 10 игровых автоматов, сообщает официальный сайт надзорного органа.
В казино соблюдались все правила конспирации, «однорукие бандиты» находились в рабочем состоянии, а в помещении были оборудованы места для работы и отдыха сотрудников клуба, что говорит о том, что игровая деятельность проходила 24 часа в сутки.
Материалы рейда и проверки переданы в региональный Следком, который по данному факту уже возбудил уголовное дело.