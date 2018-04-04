Экскурсии по заводам переработки и обезвреживания мусора будут проводить в Подмосковье

Для всех желающих в Подмосковье организуют экскурсии на заводы по термическому обезвреживанию и переработке органики, сообщил министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган

«Экскурсии будем устраивать, и заводы, которые по термическому обезвреживанию, и заводы по переработке, и обезвреживание органики. То есть, три вида заводов, которые существуют, они сегодня же построены, и готовы туда водить экскурсии, чтобы люди смотрели, задавали все вопросы, удобные, неудобные — неважно. Но они уже есть, мы точно знаем, что это современное производство, которое не доставляет никаких проблем окружающей среде», — сказал Коган в эфире радиостанции «Серебряный дождь»

Он отметил, что вина ведомства и его личная вина заключаются в том, что идет недоработка с общественным мнением, не хватает аргументированности, проводится мало встреч.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для преодоления проблемы утилизации отходов в регионе необходимо еще 3-5 лет, в 2019 году в Подмосковье уже не будет свалок, будут работать мусороперерабатывающие комплексы.