Ещё
Экскурсии по заводам переработки и обезвреживания мусора будут проводить в Подмосковье
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Экскурсии по заводам переработки и обезвреживания мусора будут проводить в Подмосковье 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Для всех желающих в Подмосковье организуют экскурсии на заводы по термическому обезвреживанию и переработке органики, сообщил министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган.
«Экскурсии будем устраивать, и заводы, которые по термическому обезвреживанию, и заводы по переработке, и обезвреживание органики. То есть, три вида заводов, которые существуют, они сегодня же построены, и готовы туда водить экскурсии, чтобы люди смотрели, задавали все вопросы, удобные, неудобные — неважно. Но они уже есть, мы точно знаем, что это современное производство, которое не доставляет никаких проблем окружающей среде», — сказал Коган в эфире радиостанции «Серебряный дождь».
Он отметил, что вина ведомства и его личная вина заключаются в том, что идет недоработка с общественным мнением, не хватает аргументированности, проводится мало встреч.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для преодоления проблемы утилизации отходов в регионе необходимо еще 3-5 лет, в 2019 году в Подмосковье уже не будет свалок, будут работать мусороперерабатывающие комплексы.
Воробьев лично контролирует ситуацию с полигонами ТБО в Подмосковье и докладывает в администрацию президента РФ о ходе дел.
РИАМО: последние новости
Необходимые экологические мероприятия проведут на полигонах ТБО Подмосковья за 3–4 месяца «Девочка в розовом» из Волоколамска вместе с семьей отправится на экскурсию в Голландию Новая сыроварня в городском округе Шаховская откроется 4 апреля
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шойгу предупредил о новой угрозе253
Пока вы спали: Корабли проекта 22160 поразили США47
В деле Скрипаля появился подозрительный россиянин65
Украине «перекроют» Керченский пролив610
Недалекие: суровые русские и кислые американцы
Видео
04:48
Украине «перекроют» Керченский пролив
Политика Войска
01:55
К главе кемеровского МЧС пришли с обыском
Происшествия Пожары
Раскрыты подробности стрельбы в штаб-квартире YouTube
Происшествия Другое
02:12
В деле Скрипаля появился подозрительный россиянин
Происшествия
03:07
Шойгу предупредил о новой угрозе
Армия
02:33
Германия заступилась за РФ в «деле Скрипаля»
В мире
00:33
Отец раскрыл мотивы стрелявшей в офисе YouTube женщины
Происшествия
00:16
Девочку «секир-башка» отправили в «мусорный рай»
Общество
Путин заявил о полном разгроме ИГ
Политика Ближний Восток
00:25
Российские корабли восхитили американцев
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение