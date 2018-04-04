10 фильмов о том, как стать счастливым

Предлагаем посмотреть десять трогательных историй о том, что счастье бывает разным, но оно доступно абсолютно всем.

Статус Брэда

Статус Брэда

Главному герою почти 50 лет, у него все хорошо — работа, семья, вырастил хорошего сына, который собирается поступать в Гарвард . И все же Брэда гложет мысль, что он лузер по сравнению с более успешными друзьями детства. Секреты секса и любви

Секреты секса и любви

Дерзкая, веселая и откровенная комедия о жителях Мадрида , которые пытаются наладить свои отношения и интимную жизнь, складывающиеся не лучшим образом. Фильм показывает несколько отдельных историй, в каждой у героев свои особенности и странности, которые им придется принять и полюбить, чтобы наслаждаться жизнью.

Я счастлив

Я счастлив

Однажды летом в парке Артем встречает обаятельную незнакомку, и его жизнь меняется на глазах. Под влиянием новой подруги он решает отказаться от скучного бытия студента консерватории, бросает искренне любящую его девушку и начинает новую жизнь, в которой нет никаких запретов. Патерсон

Патерсон

Молодой парень по имени Патерсон работает водителем автобуса, пишет стихи в стол и каждый вечер гуляет с собакой и ходит в местный бар. Ему не нужно для счастья многого — всего лишь немного вдохновения, интересные люди вокруг и его красавица-жена, одержимая музыкой, искусством, выпечкой, вышивкой и всем, что взбредет ей в голову. Маленькая мисс Счастье

Маленькая мисс Счастье

Любая девочка хочет быть красивой. Даже неуклюжая полноватая Олив с кроличьими зубками и очками, которые больше её самой. По воле случая она проходит в полуфинал конкурса красоты для девочек. Однако её разношерстное семейство: отец-неудачник, мать-истеричка, дядя-гомосексуалист, брат-молчун и дедушка-наркоман вряд ли смогут вдохновить и помочь девочке с выступлением. Эта яркая и взрывная лента заражает оптимизмом, терпением и желанием заботиться о близких. Любовники

Любовники

Майкл и Мэри уже давно не близки друг другу. Они продолжают жить вместе и спать в одной кровати, но вот-вот разойдутся. Тем более что у обоих есть новые отношения и их любовники ждут, когда этим двоим надоест притворяться семейной парой. Этот миг уже близок, но тут у супругов случился нечаянный поцелуй, и теперь они изменяют своим возлюбленным друг с другом. Страна садов

Страна садов

Режиссерский дебют Зака Браффа — смешной, но честный способ рассказать о жизни 26-летнего тихони, который после десятилетнего отсутствия возвращается в свой родной город на похороны матери. Главный герой мечтателен, но пассивен. Он не хочет попусту растрачивать свою молодую жизнь, но понимает, что потерялся в этом огромном мире и не знает, куда двигаться дальше. В родном городе он встречает девушку, которая способна кардинально изменить его жизнь. 1+1 Богатый, образованный и утонченный бизнесмен Филипп в результате несчастного случая оказывается полностью парализован. В бытовом плане жизнь его вполне комфортна, но он не получает от нее никакого удовольствия, пока случайно не нанимает личным помощником нахального проходимца из бедных кварталов. Пока не сыграл в ящик

Пока не сыграл в ящик

Два соседа по палате узнают страшный диагноз, и надежды нет. Миллиардер и автомеханик решают провести оставшееся время как можно веселее и наверстать все то, чего они недополучили от жизни. Гонки, прыжки на парашютах, сафари — что угодно, лишь бы не скучно. Но есть и проблемы, которые старикам надо решить во что бы то ни стало. Жизнь прекрасна

Жизнь прекрасна

Жизнь у молодого журналиста Адама складывается отлично: прекрасный дом, любимая девушка, верный друг и хорошая работа. Почувствовав боль в спине, Адам проходит обследование и узнает, что у него редкая форма рака и шансы выжить — 50 на 50. Вместе с близкими людьми Адам пытается обнаружить светлые стороны в произошедшем и найти путь к настоящему себе.