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Первые орловские призывники отправятся на службу 17 апреля
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Первые орловские призывники отправятся на службу 17 апреля 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
В администрации Орловской области прошёл брифинг по проведению весенней призывной кампании, сообщили в пресс-службе правительства.
В нём приняли участие вице-губернатора Александр Бударин, военный комиссар Сергей Старков, начальник отдела военного комиссариата области Андрей Бояров, атаман казачьего общества «Центральное казачье войско» Михаил Потуроев.
В Орловской области с 1 апреля стартовал призыв граждан на военную службу. К работе приступили 28 районных призывных комиссий и одна областная.
По словам Александра Бударина, за последние 4 года в регионе в 10 раз сократилось число уклонистов. Орловская область является одним из лидеров по показателю призыва молодых людей с высшим профессиональным образованием.
В этот призыв один орловец подал заявление на альтернативную гражданскую службу. В армию будет призвано 10 представителей казачьего общества. Плановые отправки призывников на военную службу начнутся 17 апреля и закончатся 15 июля.
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