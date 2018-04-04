Первые орловские призывники отправятся на службу 17 апреля

В администрации Орловской области прошёл брифинг по проведению весенней призывной кампании, сообщили в пресс-службе правительства.

В нём приняли участие вице-губернатора Александр Бударин , военный комиссар Сергей Старков, начальник отдела военного комиссариата области Андрей Бояров, атаман казачьего общества «Центральное казачье войско» Михаил Потуроев.

В Орловской области с 1 апреля стартовал призыв граждан на военную службу. К работе приступили 28 районных призывных комиссий и одна областная.

По словам Александра Бударина, за последние 4 года в регионе в 10 раз сократилось число уклонистов. Орловская область является одним из лидеров по показателю призыва молодых людей с высшим профессиональным образованием.

В этот призыв один орловец подал заявление на альтернативную гражданскую службу. В армию будет призвано 10 представителей казачьего общества. Плановые отправки призывников на военную службу начнутся 17 апреля и закончатся 15 июля.