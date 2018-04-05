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Орловский СКР продолжает раскрывать «белобилетников»
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Орловский СКР продолжает раскрывать «белобилетников» 

РИА 57 47 минут назад
Фото: РИА 57
Сегодня, 5 апреля, СУ СК России по Орловской области сообщило о возбуждении уголовного дела по факту предоставления в военный комиссариат заведомо подложных документов. В этот раз фигурантом стал посредник, а не призывник.
По данным следствия, в 2012 году заинтересованное лицо принесло поддельные медицинские документы, на основании которых житель Орла был освобожден от призыва и снят с воинского учета. Следователи устанавливают обстоятельства совершенного преступления.
Напомним, в декабре 2017 года прокуратура Орловской области выявила серьёзные нарушения во время проверки исполнения законодательства об освобождении граждан призывного возраста от прохождения военной службы. 27 граждан получили «белые билеты». Основанием для этого стали справки, выданные ООКБ. Во время проверки диагнозы, поставленные врачами больницы и указанные в актах, не подтвердились. Все материалы были переданы в СКР.
Сообщение Орловский СКР продолжает раскрывать «белобилетников» появились сначала на РИА 57.
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