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«Аэрофлот» отказался от иска к Аршавиной
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Алиса Аршавина смогла избежать суда по делу о дебоше на борту самолета 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: РИА Новости
В начале января этого года Алиса Аршавина устроила дебош на борту самолета, направлявшегося из Москвы в Казахстан. Супруга футболиста нарушила правила техники безопасности и подвергла опасности жизнь собственной маленькой дочери. Во время взлета она попыталась поменять подгузник ребенку и на просьбы стюардесс пристегнуть ремни безопасности отвечала отказом.
Кроме того, Алиса попыталась пересадить няню из эконом-класса в бизнес и угрожала бортпроводникам. Авиакомпания «Аэрофлот» привлекла супругу Аршавина к ответственности за инцидент, обязав ее возместить убытки. И хотя женщина считала, что в ситуации виноваты именно стюардессы и говорила о том, что намерена судиться с компанией, она все же возместила убытки.
Сегодня стало известно, что авиакомпания отозвала свой иск против Арашвиной, так как больше не имеют к ней никаких претензий.
«Красносельский районный суд Санкт-Петербурга прекратил производство по гражданскому делу по иску ПАО "Аэрофлот" к Алисе Аршавиной в связи с отказом истца от иска», — сообщают РИА Новости.
Отметим, что при этом Аршавина до сих пор выясняет отношения с моделью Ольгой Семеновой, которая, по мнению Алисы, попыталась увести у нее мужа.
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