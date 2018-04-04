«Аэрофлот» отказался от иска к Аршавиной

Алиса Аршавина смогла избежать суда по делу о дебоше на борту самолета

В начале января этого года Алиса Аршавина устроила дебош на борту самолета, направлявшегося из Москвы Казахстан . Супруга футболиста нарушила правила техники безопасности и подвергла опасности жизнь собственной маленькой дочери. Во время взлета она попыталась поменять подгузник ребенку и на просьбы стюардесс пристегнуть ремни безопасности отвечала отказом.

Кроме того, Алиса попыталась пересадить няню из эконом-класса в бизнес и угрожала бортпроводникам. Авиакомпания «Аэрофлот» привлекла супругу Аршавина к ответственности за инцидент, обязав ее возместить убытки. И хотя женщина считала, что в ситуации виноваты именно стюардессы и говорила о том, что намерена судиться с компанией, она все же возместила убытки.

Сегодня стало известно, что авиакомпания отозвала свой иск против Арашвиной, так как больше не имеют к ней никаких претензий.

«Красносельский районный суд Санкт-Петербурга прекратил производство по гражданскому делу по иску ПАО "Аэрофлот" к Алисе Аршавиной в связи с отказом истца от иска», — сообщают РИА Новости.