Инвестору сказали «нет»? Появится ли новый завод в Орле

Депутаты не согласовали появление нового предприятия на территории Орла. Многие были уверены, что проект пройдёт, однако его отправили на доработку. «АиФ-Орёл» рассказывает, что и где планируют строить и почему новое производство вызвало столько споров среди горожан и властей.

Чего хотели?

Инвестор предложил орловским властям расположить завод напольных ПВХ-покрытий на улице Итальянская, 3. Жители города высказывали своё негативное мнение, аргументируя это тем, что производство будет вредным и ему не место в черте города.

Что касается чиновников, то они пытались уверить горожан и народных избранников, что экологической опасности потенциальное производство нести не может.

Геннадий Парахин. «Пока мы стоим на начальном этапе развития этого проекта. В случае если перевод земель в другую категорию будет выполнен, проект на реализацию строительства получен и, соответственно, выдано разрешение на строительство, позднее будут проведены дополнительные экспертизы. Кроме того, в проекте на санитарно-защитную зону предусмотрен план мероприятий, в котором после запуска завода предусмотрено проведение экологических измерений. В случае если будут обнаружены изменения хотя бы по одному из показателей — компания берёт на себя все расходы по немедленному устранению этих нарушений, — заявил руководитель департамента промышленности Орловской области

Мнения разделились

«Предприятие по производству напольных ПВХ-покрытий не является химическим производством, а относится к перерабатывающей отрасли», — заверял Парахин.

В итоге профильный комитет горсовета решил поддержать проект. Однако общее депутатское голосование на самой сессии получилось непредсказуемым. У народных избранников возникло слишком много вопросов к чиновникам. Так, прозвучала информация и о том, что депутаты получили документы для ознакомления в последнюю минуту, а именно утром перед началом сессии.

За то, чтобы снять вопрос с обсуждения, высказались «единороссы» Олег Карпиков и Евгений Косогов. Карпиков подчеркнул, что для принятия взвешенного решения необходимо провести серьёзное обсуждение с жителями прилегающих районов. Косогов заявил, что инвестор получил отказ на строительство завода в соседних регионах. А один из гражданских активистов сообщил присутствующим, что было собрано уже более тысячи подписей против, но тем временем строительство завода уже началось.

В итоге десять депутатов воздержались, а три проголосовали «против». Таким образом, мнения 16 человек, которые были «за», оказалось недостаточно. Вопрос отправили на доработку.

Данную ситуацию прокомментировали и областные власти в лице врио губернатора региона Андрея Клычкова . По его словам, недовольные оболгали завод.

«Я могу сказать, что планируется одно из крупнейших предприятий в ЦФО по производству линолеума, ПВХ-покрытий. Объём инвестиций — около 4 млрд рублей. Количество создаваемых рабочих мест — около 400. Это высокотехнологичное предприятие. Рядом находится «Санофи-Авентис-Восток» — предприятие с самой высокой степенью обеспечения экологической и санитарной безопасности. И когда я слышу, что данное предприятие будет наносить ущерб, вы покажите хоть один документ. Я увидел, что есть запрос на проверку, и даже появилась информация, что другие регионы не согласовали якобы размещение этого завода — это чистой воды ложь», — заявил Клычков в интервью первому областному телеканалу.

Напомним, ранее в Орле прошли одиночные пикеты, на которых активисты требовали, чтобы власти отказались от идеи строительства завода.

«Абсолютно безопасной технологии производства ПВХ-изделий не существует. Сами же ПВХ-продукты изготовлены из поливинилхлорида — опасного яда, способного разрушать нервную систему и вызывать раковые заболевания», — уверяют общественники.