Ещё
В Москве прошел V конгресс Российской Ассоциации политических консультантов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Москве прошел V конгресс Российской Ассоциации политических консультантов 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
В работе конгресса приняли участие ведущие российские политтехнологи и политические консультанты, представители парламентских и непарламентских партий, науки и экспертного сообщества, а также непосредственные участники прошедших президентских избирательных кампаний. В первый день на мероприятии говорили о выборах президента РФ с точки зрения участников, отдельная панель была выделена для выступлений на основную тему Конгресса «Роль политического консультирования и развитие демократии в новых политических реалиях».
Также на панелях обсуждались темы: «Методы мобилизации избирателей и повышение явки как основная задача президентской избирательной кампании 2018», «Визуальное сопровождение избирательных кампаний».
Более того, отдельная часть Конгресса была посвящена выступлениям руководителей международных ассоциаций — Игоря Минтусова (президент Европейской ассоциации политических консультантов (EAPC) и Марка Меллмана (Экс-президент Американской ассоциации политических консультантов (AAPC), который прислал письмо-обращение для гостей мероприятия.
Первый день конгресса завершился политическим баттлом между Маратом Башировым, Вячеславом Смирновым и Александром Серавиным под руководством Алены Август.
Второй день конгресса начался с представления Уральской школы политтехнологий. Далее был отдельный блок посвященный исследованиям в области политических технологий и консультирования. Последние три панели конгресса были посвящены темам: «Политическая психология, избиратели и кандидаты», «Юридические уроки выборов Президента и перспективы ЕДГ 2018», «Электронная электоральная политика: новые цифровые технологии на выборах».
После официального закрытия V Конгресса Российской ассоциации политических консультантов было проведено отчетно-выборное собрание РАПК, в результате которого Алексей Куртов был избран президентом ассоциации на второй срок.
Сайт конгресса РАПК: http://rapc-congress.ru/ Сайт РАПК: http://rapc.pro
РИА «ФедералПресс»: последние новости
«Девочка в розовом» из Волоколамска отправится в Нидерланды смотреть, как перерабатывается мусор Костер Чемезова. Мусоросжигательные заводы угрожают политической стабильности России Правительство Самарской области ожидает административная реформа
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шойгу предупредил о новой угрозе253
Пока вы спали: Корабли проекта 22160 поразили США47
В деле Скрипаля появился подозрительный россиянин65
Украине «перекроют» Керченский пролив610
Недалекие: суровые русские и кислые американцы
Видео
04:48
Украине «перекроют» Керченский пролив
Политика Войска
01:55
К главе кемеровского МЧС пришли с обыском
Происшествия Пожары
Раскрыты подробности стрельбы в штаб-квартире YouTube
Происшествия Другое
02:12
В деле Скрипаля появился подозрительный россиянин
Происшествия
03:07
Шойгу предупредил о новой угрозе
Армия
02:33
Германия заступилась за РФ в «деле Скрипаля»
В мире
00:33
Отец раскрыл мотивы стрелявшей в офисе YouTube женщины
Происшествия
00:16
Девочку «секир-башка» отправили в «мусорный рай»
Общество
Путин заявил о полном разгроме ИГ
Политика Ближний Восток
00:25
Российские корабли восхитили американцев
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение