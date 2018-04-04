В Москве прошел V конгресс Российской Ассоциации политических консультантов

В работе конгресса приняли участие ведущие российские политтехнологи и политические консультанты, представители парламентских и непарламентских партий, науки и экспертного сообщества, а также непосредственные участники прошедших президентских избирательных кампаний. В первый день на мероприятии говорили о выборах президента РФ с точки зрения участников, отдельная панель была выделена для выступлений на основную тему Конгресса «Роль политического консультирования и развитие демократии в новых политических реалиях».

Также на панелях обсуждались темы: «Методы мобилизации избирателей и повышение явки как основная задача президентской избирательной кампании 2018», «Визуальное сопровождение избирательных кампаний».

Более того, отдельная часть Конгресса была посвящена выступлениям руководителей международных ассоциаций — Игоря Минтусова (президент Европейской ассоциации политических консультантов (EAPC) и Марка Меллмана (Экс-президент Американской ассоциации политических консультантов (AAPC), который прислал письмо-обращение для гостей мероприятия.

Второй день конгресса начался с представления Уральской школы политтехнологий. Далее был отдельный блок посвященный исследованиям в области политических технологий и консультирования. Последние три панели конгресса были посвящены темам: «Политическая психология, избиратели и кандидаты», «Юридические уроки выборов Президента и перспективы ЕДГ 2018», «Электронная электоральная политика: новые цифровые технологии на выборах».

После официального закрытия V Конгресса Российской ассоциации политических консультантов было проведено отчетно-выборное собрание РАПК, в результате которого Алексей Куртов был избран президентом ассоциации на второй срок.

Сайт конгресса РАПК: http://rapc-congress.ru/ Сайт РАПК: http://rapc.pro