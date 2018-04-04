Ещё
После ухода Стриженовой вскрылась ее связь с Малаховым
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

После ухода Стриженовой вскрылась ее связь с Малаховым 

Дни.ру 1 час назад
Фото: Дни.ру
Андрей Малахов нежно поздравил Екатерину Стриженову с юбилеем. Телеведущий признался, что их многое связывает, и заявил о ее постоянной поддержке.
Недавно Екатерина Стриженова отметила круглую дату. Популярной телеведущей и актрисе исполнилось 50 лет. Артистка совершенно не скрывает свой возраст. К тому же, скоро она впервые станет бабушкой.
Со своим супругом Александром Стриженовым Екатерина вместе уже 30 лет. В честь юбилея он преподнес ей в подарок путешествие в Японию. Они кажутся образцовой парой, но мало кто знает, что их брак был под серьезной угрозой.
В недавнем интервью Стриженова призналась, что на эмоциях ушла от мужа. «Однажды я ревновала, это было 20 лет назад, — поведала Екатерина. — Мне не понравилась ситуация, когда одна артистка плакалась моему мужу, что ее кто-то бросил. Плакалась, плакалась, в итоге мне это надоело, и я ушла».
А между тем выяснилось, что у Екатерины связь с Андреем Малаховым. В этом признался сам телеведущий. «Нас с коллегой многое связывает, она всегда поддерживала меня», — цитирует Малахова Starhit. «А помнишь, как ездили в воинские части? Раздавали мороженое детям? Выпускали маленьких осетров? Как из Иваново уехали на твоем „Мерседесе“, по дороге остановились заправиться, а когда мужчина у соседней колонки увидел, что в машину сели Малахов и Стриженова, рванул за нами, забыв, что шланг вставлен в бензобак, и вырвал его с корнем! Был такой шум, будто взорвалась Вселенная… Нам есть что вспомнить», — заявила Екатерина Стриженова, обращаясь к приятелю.
Дни.ру: последние новости
Россияне бьются в истерике от прелестей голой Цымбалюк-Романовской Сын покаялся перед возмущенным народом за свой поступок с Табаковым Клок волос в тарелке: россияне в ужасе от готовки Дианы Шурыгиной
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шойгу предупредил о новой угрозе253
Пока вы спали: Корабли проекта 22160 поразили США47
В деле Скрипаля появился подозрительный россиянин65
Украине «перекроют» Керченский пролив610
Недалекие: суровые русские и кислые американцы
Видео
04:48
Украине «перекроют» Керченский пролив
Политика Войска
01:55
К главе кемеровского МЧС пришли с обыском
Происшествия Пожары
Раскрыты подробности стрельбы в штаб-квартире YouTube
Происшествия Другое
02:12
В деле Скрипаля появился подозрительный россиянин
Происшествия
03:07
Шойгу предупредил о новой угрозе
Армия
02:33
Германия заступилась за РФ в «деле Скрипаля»
В мире
00:33
Отец раскрыл мотивы стрелявшей в офисе YouTube женщины
Происшествия
00:16
Девочку «секир-башка» отправили в «мусорный рай»
Общество
Путин заявил о полном разгроме ИГ
Политика Ближний Восток
00:25
Российские корабли восхитили американцев
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение