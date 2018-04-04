После ухода Стриженовой вскрылась ее связь с Малаховым

Недавно Екатерина Стриженова отметила круглую дату. Популярной телеведущей и актрисе исполнилось 50 лет. Артистка совершенно не скрывает свой возраст. К тому же, скоро она впервые станет бабушкой.

Со своим супругом Александром Стриженовым Екатерина вместе уже 30 лет. В честь юбилея он преподнес ей в подарок путешествие в Японию . Они кажутся образцовой парой, но мало кто знает, что их брак был под серьезной угрозой.

В недавнем интервью Стриженова призналась, что на эмоциях ушла от мужа. «Однажды я ревновала, это было 20 лет назад, — поведала Екатерина. — Мне не понравилась ситуация, когда одна артистка плакалась моему мужу, что ее кто-то бросил. Плакалась, плакалась, в итоге мне это надоело, и я ушла».