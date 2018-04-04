Сменила ли Россия Советский Союз в качестве нового врага Запада?

Внешний враг представляет собой стратегическую необходимость, которую утвердил Макиавелли в своей знаменитой книге «Государь». В ней он советовал одному из местных итальянских правителей того времени создать внешнего врага, если такого не существует, поскольку народ может объединить только внешняя угроза. С тех пор государства создают себе врагов и счастливы иметь противников как для того, чтобы объединить народ внутри страны, так и для того, чтобы направить его внимание за рубеж, особенно когда эти режимы страдают от внутренних проблем и кризисов, угрожающих их власти. Мы все помним знаменитую арабскую фразу, которую произнёс покойный египетский президент Гамаль Абдель Насер: «Нет звука громче, чем звук сражения». Конечно, он имел в виду сражение с Израилем . Под этим грязным лозунгом у людей были отняты свободы, была укреплена власть разведслужбы и второго бюро, народ подчинили под предлогом того, что страна столкнулась с войной и внешней агрессией и для противостояния им необходимо использовать все ресурсы. Позже многие другие арабские режимы использовали этот лозунг для тех же целей. Так, в 1960-х годах сирийский режим принял закон о чрезвычайном положении под тем предлогом насилия у страны внешнего врага, что требует нарушения всех обычных законов и введения особых.

Египетский поэт Ахмед Фуад Наджм в своих стихах высмеял лозунг «Нет звука громче, чем звук сражения» за то, что арабские режимы так часто использовали его для обмана.

Разумеется, никто не отрицает, что Израиль был и остается угрозой для своих арабских соседей. Народам следует напоминать об этом враге, однако зачастую арабские диктатуры злоупотребляют образом внешнего врага в целях, которые не имеют к нему никакого отношения. Мы также не должны забывать о том, что западные государства, представленные Соединенными Штатами и странами Европы, также использовали советскую коммунистическую угрозу на протяжении десятилетий в период «холодной войны», которая продолжалась до роспуска коммунистического блока в начале 1980-х годов.

Западные средства массовой информации преуспели в демонизации коммунизма и изображали его как врага, против которого должны подняться все западные народы. Действительно, западные народы сохраняло единство перед лицом Советского Союза и «красной угрозы» вплоть до распада советского государства.

#روسيا_تقصف_سوريا#أمريكا #روسيا #Israel#إيران #isis #cartoons #كاريكاتير_ايمن #كاريكاتير#سوريا #شؤون_إيرانية pic.twitter.com/pabfQ9QNDB

— ايمن يعن الله (@Aimantoon) 10 октября 2015 г.

Что сделали западные страны, когда Советский Союз рухнул, и исчезла коммунистическая угроза, которая на протяжении десятилетий служила для них в качестве пугала? Западные СМИ начали раздувать пожар вокруг так называемой «зеленой угрозы», то есть исламской угрозы, и мы видели, как главным предметом озабоченности западных СМИ на протяжении двух десятилетий стал «Аль-Каида» (запрещена в РФ — прим. ред.). Таким образом, народы этих стран стали воспринимать исламистов как новую угрозу, которая заменила собой угрозу со стороны коммунизма. Несмотря на появление «Исламского государства» (запрещена в РФ — прим. ред.) и использование его в качестве нового пугала в течение определенного периода времени, западные СМИ постепенно перестали уделять внимание этой угрозе, за исключением случаев, когда появлялась необходимость возродить ее с целью реализации тех или иных планов. После того, как исламская угроза стала исчезать, появилась необходимость создать нового внешнего врага в соответствии с положениями макиавеллизма. Когда Россия под руководством Путина стала возвращаться на международную арену и конкурировать с Западом более чем, на одном направлении, новое российское руководство стало восприниматься в качестве объекта, который мог бы стать таким внешним врагом. Вчера им был Советский Союз, а сегодня — Российская Федерация, и никто не удивится, если позже начнётся демонизация Китая , после того как он начнёт конкурировать с США по объёму ВВП.

Никто не отрицает, что новая Россия ближе к государству-изгою, чем к бывшему Советскому Союзу, который на самом деле представлял собой экзистенциальную угрозу для Запада, однако российская мощь, несомненно, начинает постепенно увеличиваться, чему необходимо заранее противостоять. Именно поэтому Запад начал работать над демонизацией этого государства и тем самым запугивать своих граждан. Не будем забывать, что американские институты в сфере национальной безопасности, по-прежнему смотря на Россию, как на бывший Советский Союз, несмотря на распад последнего и исчезновение угрозы. Если вы спросите ведущих советников и должностных лиц в сфере национальной безопасности США, они ответят вам, что путинская Россия — новая дьявольская версия Советского Союза и с ней нужно бороться. В то же время мы видим, что Белый дом видит нового врага Америки, на противостоянии которому необходимо сосредоточиться сегодня, в Китае. Независимо от того, кто является самым опасным противником Америки, несогласие по этому вопросу между Белым домом и органами национальной безопасности свидетельствуют о том, что Америка не может жить без внешнего врага и даже прибегает к его созданию, так как это произошло с исламистскими группировками. Мы также не должны забывать, что Россия также играет в эту старую игру, судя по новой военной доктрине, подписанной Путиным два года назад. В новой версии документа утверждается, что главный враг России — Америка. Другими словами, Россия, в свою очередь, снова начала демонизировать западного врага, чтобы объединить народ внутри страны.