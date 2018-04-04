В Вашингтоне обнаружены устройства для прослушки мобильных телефонов

26 марта Министерство Внутренней Безопасности (МВБ) направило письмо сенатору штата Орегон, в котором сообщалось, что с прошлого года в столице зафиксированы устройства для отслеживания мобильных телефонов и перехвата звонков и сообщений. Но определить их местоположение или оператора МВБ не удалось.

Устройства маскируются под обычную вышку сотовой связи и получают доступ к информации о местоположении мобильных телефонов. Сложные версии устройств могут подслушивать вызовы, заставляя телефоны перейти на более старую, незашифрованную беспроводную технологию 2G. Отдельные устройства пытаются установить вредоносные программы.

Сенатор Уайден в своем заявлении во вторник сказал, что «оставить безопасность телефонным компаниям было катастрофической ошибкой». Он добавил, что Федеральная комиссия по связи (FCC) отказалась от привлечения к ответственности сотовых операторов, «несмотря на неоднократные предупреждения и четкие доказательства того, что наши телефонные сети эксплуатируются иностранными правительствами и хакерами».

Как сообщает APNewsBreak, cтоимость таких устройств варьируется от 100 до 200 тысяч долларов США. Их размер тоже может быть разным — от сотового телефона до портфеля. По мнению экспертов, их можно незаметно разместить возле правительственного здания. А самые мощные из них можно прикрепить к борту низколетающего самолета.

Ранее мы сообщали о возможности прослушивания звонков с помощью обнаруженных не так давно уязвимостей в сетях 4G (LTE). Помимо этого, бреши позволяют также отслеживать текстовые сообщения, отключать устройства от Сети и даже подменять аварийные предупреждения.