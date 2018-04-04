Половодье грозит населенным пунктам ниже Горьковской ГЭС

Для проведения безопасного пропуска половодья до начала подъема воды в реках уровень водохранилища должен составлять 82 м. При этом в начале апреля уровень нижегородской ГЭС достиг отметки 82,75 м. Об этом на сайте сообщает пресс-служба ПАО «РусГидро».

Федеральное агентство водных ресурсов на 200 м3/с увеличило сброс воды для гидроэлектростанции по обращению «РусГидро»

Генерирующая компания продолжает обращаться по вопросу снижения уровня Горьковского водохранилища к началу половодья: необходимо освободить водохранилище от излишков воды, создав свободную емкость.

В начале апреля резервная емкость Горьковского водохранилища составляет всего 1,83 кубических километра, что на 20% ниже среднемноголетнего значения. Отсутствие необходимого объема емкости увеличивает риск подтоплений населенных пунктов, расположенных ниже ГЭС.

Также сообщается, что за март приток воды в водохранилищах на Волге и Каме вырос в 1,2-2,5 раза больше нормы весной.