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Половодье грозит населенным пунктам ниже Горьковской ГЭС
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Половодье грозит населенным пунктам ниже Горьковской ГЭС 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Для проведения безопасного пропуска половодья до начала подъема воды в реках уровень водохранилища должен составлять 82 м. При этом в начале апреля уровень нижегородской ГЭС достиг отметки 82,75 м. Об этом на сайте сообщает пресс-служба ПАО «РусГидро».
Федеральное агентство водных ресурсов на 200 м3/с увеличило сброс воды для гидроэлектростанции по обращению «РусГидро».
Генерирующая компания продолжает обращаться по вопросу снижения уровня Горьковского водохранилища к началу половодья: необходимо освободить водохранилище от излишков воды, создав свободную емкость.
В начале апреля резервная емкость Горьковского водохранилища составляет всего 1,83 кубических километра, что на 20% ниже среднемноголетнего значения. Отсутствие необходимого объема емкости увеличивает риск подтоплений населенных пунктов, расположенных ниже ГЭС.
Также сообщается, что за март приток воды в водохранилищах на Волге и Каме вырос в 1,2-2,5 раза больше нормы весной.
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