Как ремонтировать и обслуживать откатные ворота

Фото: Somfy

Механизм консольных ворот устроен таким образом, чтобы как можно лучше про­ти­востоять атмосферным воздействиям. Ведущие тележки закрыты от осадков и пыли, ролики выполнены из нержавеющей стали и оснащены подшипниками качения, электромотор привода заключён во влагозащитный корпус. Благодаря отсутствию неподвижного нижнего рельса в проёме, ворота легко открываются даже после снегопада. Причиной выхода конструкции из строя обычно служат ошибки при монтаже либо экстремальные нагрузки.

При интенсивной эксплуатации откатных ворот имеет смысл заключить с фирмой-продавцом договор о регулярном (раз в 6 или 12 мес) техническом обслуживании конструкции.

Наиболее частая проблема заключается в том, что полотно при закрывании перестаёт попадать в ловители. Как правило, причина кроется в сдвиге (крене) фундамента ворот. Увы, даже массивный бетонный блок, заложенный ниже глубины промерзания грунта, может слегка изменить положение под воздействием сил морозного пучения. Иногда это происходит спустя годы эксплуатации — после особенно дождливой осени и суровой зимы. Починить ворота порой удаётся путём регулировки положения роликовых платформ подкладочными шайбами. Если это поможет лишь на короткий срок, то придётся укреплять фундамент — рыть котлован и доливать бетон, обязательно связав новую и старую части основания арматурными штырями. Можно также использовать винтовые сваи, что позволит уменьшить объём земляных и бетонных работ.

Типичные поломки откатных ворот связаны со сдвигом или креном бетонного фундамента. Фото: «Ворота-Темп»

Иногда полотно перестаёт попадать в ло­вители по другой причине: оно было деформировано штормовым порывом ветра при открывании или закрывании. Для ремонта часто требуется переваривать раму, а то и менять несущую балку. Вообще, в регионах и местностях с сильными ветрами лучше устанавливать решётчатое полотно.

При выборе механизма нужно принимать во внимание не только габариты, но и массу полотна, иначе есть риск быстрого износа роликов. Фото: «АЛЮТЕХ»

Временный отказ привода или поломки механизма часто возникают в холодное время года. Конструкция не боится рыхлого снега, но не стоит включать привод, если у ворот намело сугроб или образовался наст. Функция обнаружения препятствия не даст электродвигателю сгореть, однако в результате аварийной остановки могут разрегулироваться электромеханические концевые выключатели, и тогда придётся вызывать сервисного специалиста для их настройки.

Сплошное полотно испытывает значительную ветровую нагрузку, но ветер опасен только при открывании и закрывании ворот. Фото: Roltech

Серьёзную поломку может вызвать лёд на зубчатой рейке привода, которая монтируется открыто — внакладку на полотно. И хотя инструкцией её запрещено смазывать (в смазке нуждаются лишь верхние направляющие ролики), многие пользователи с приходом зимы наносят на эту деталь слой литола или аналогичного состава, чтобы предотвратить обледенение. Однако весной рейку требуется тщательно вытереть, иначе она покроется пылью и грязью, работающими как абразив.

Подшипники платформ очень долговечны, однако и они иногда выходят из строя, и тогда полотно начинает скрежетать при движении. Заменить тележки несложно (хотя для этого требуется снять полотно), но, если производитель перестал выпускать изделия нужного типоразмера, придётся менять и несущую балку.

Электропривод всегда оснащён узлом разблокировки, позволяющим открыть ворота вручную. Фото: Doorhan

В заключении заметим, что раз в 2–3 года стоит вызывать специалиста для сервисного обслуживания ворот, которое включает проверку всех подвижных элементов конструкции, регулировку и протяжку креплений зубчатой рейки, а также контактных групп электропитания.

Система обогрева для ворот

Приводы ведущих производителей (Somfy, Came, Nice и др.), поставляемые на наш рынок, рассчитаны на работу при низких температурах (обычно до –20 °С, а некоторые до –30 °С и даже –40 °С). И всё же в мороз смазка в редукторе загустевает, привод подвергается повышенным нагрузкам и намного быстрее вырабатывает ресурс. Иногда внутри корпуса образуется конденсат, который вызывает сбои в работе автоматики.

Если вы планируете пользоваться приводом зимой, целесообразно оснастить его системой обогрева, состоящей из нагревательного элемента и термостата (цена за комплект — от 4 тыс. руб.). Нагреватель — это гибкая лента с пружинными креплениями, которая легко адаптируется к размеру и форме корпуса привода; устанавливать её следует таким образом, чтобы обеспечить теплом редуктор. Термостат настраивается на включение при понижении температуры воздуха до –5…–10 °С и автоматически выключает нагрев, когда температура корпуса редуктора повысится до +5… +10 °С. Потреб­ляемая системой мощность не превышает 100 Вт.