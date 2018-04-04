На Крюковской площади будет оптимизировано парковочное пространство 

Нововведения предполагают организацию парковки для такси, установку антипарковочных столбиков на «островах безопасности» и дорожных знаков «Зона регулируемой стоянки».
Вопросы упорядочения и оптимизации парковочного пространства на Крюковской площади в Зеленограде обсуждались в ходе заседания Окружной комиссии по безопасности дорожного движения при префектуре округа.
Изменения в правилах парковки у станции Крюково необходимы в целях упорядочения парковочного пространства и исключения хаотичной парковки автотранспорта, в том числе автомобилей такси. Для этого был подготовлен проект организации дорожного движения, представленный комиссии ГКУ «Центр организации дорожного движения».
Проект предполагает:
— установку антипарковочных столбиков на островках безопасности в целях исключения остановки-стоянки на них транспорта;
— установку при въездах на парковки дорожных знаков 5.29 «Зона регулируемой стоянки» (знак принуждает парковаться только в местах, обозначенных дорожной разметкой);
— организацию стоянки такси (13 машиномест) с установкой соответствующих дорожных знаков.
Для утверждения и согласования проект направлен в Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
Фото: Дмитрий Чудинов