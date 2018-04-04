На Крюковской площади будет оптимизировано парковочное пространство

Нововведения предполагают организацию парковки для такси, установку антипарковочных столбиков на «островах безопасности» и дорожных знаков «Зона регулируемой стоянки».

Вопросы упорядочения и оптимизации парковочного пространства на Крюковской площади в Зеленограде обсуждались в ходе заседания Окружной комиссии по безопасности дорожного движения при префектуре округа.

Изменения в правилах парковки у станции Крюково необходимы в целях упорядочения парковочного пространства и исключения хаотичной парковки автотранспорта, в том числе автомобилей такси. Для этого был подготовлен проект организации дорожного движения, представленный комиссии ГКУ «Центр организации дорожного движения».

Проект предполагает:

— установку антипарковочных столбиков на островках безопасности в целях исключения остановки-стоянки на них транспорта;

— установку при въездах на парковки дорожных знаков 5.29 «Зона регулируемой стоянки» (знак принуждает парковаться только в местах, обозначенных дорожной разметкой);

— организацию стоянки такси (13 машиномест) с установкой соответствующих дорожных знаков.