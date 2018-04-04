Сестры Михалковы, Кристина Орбакайте и другие звезды на премии «Белый квадрат» 

На днях в московском «Гоголь Центре» вручали премию операторского искусства «Белый квадрат». На 14-ю по счету церемонию съехались звезды — Анна и Надежда Михалковы, Резо Гигинеишвили, Егор Кончаловский, Кристина Орбакайте, Елена Лядова и другие.
Приз за лучшую операторскую работу в полнометражном игровом фильме получил Владимир Башта за фильм «Время первых»
Премию «За вклад в операторское искусство» имени Сергея Урусевского получил Анатолий Мукасей за фильмы «Берегись автомобиля», «Большая перемена», «Гардемарины, вперед!».
Фото: starface