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Сестры Михалковы, Кристина Орбакайте и другие звезды на премии «Белый квадрат»
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Сестры Михалковы, Кристина Орбакайте и другие звезды на премии «Белый квадрат» 

Passion.ru 1 час назад
Фото: Passion.ru
На днях в московском «Гоголь Центре» вручали премию операторского искусства «Белый квадрат». На 14-ю по счету церемонию съехались звезды — Анна и Надежда Михалковы, Резо Гигинеишвили, Егор Кончаловский, Кристина Орбакайте, Елена Лядова и другие.
Приз за лучшую операторскую работу в полнометражном игровом фильме получил Владимир Башта за фильм «Время первых»
Премию «За вклад в операторское искусство» имени Сергея Урусевского получил Анатолий Мукасей за фильмы «Берегись автомобиля», «Большая перемена», «Гардемарины, вперед!».
Фото: starface
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