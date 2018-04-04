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Кристина Орбакайте в эффектном костюме и другие на премии «Белый квадрат»
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Кристина Орбакайте в эффектном костюме и другие на премии «Белый квадрат» 

Журнал ОК! 1 час назад
Вчера в «Гоголь-центре» прошла 14-я премия операторского искусства «Белый квадрат». Это светское событие не смогли пропустить Надежда Михалкова, Елена Лядова, Кристина Орбакайте, Егор Кончаловский и другие звезды.
Несмотря на то, что на церемонии был заявлен черно-белый дресс-код, некоторые знаменитости решили выделиться. Так, Кристина Орбакайте блеснула на ковровой дорожке в эффектном костюме красного цвета, который она дополнила золотыми лодочками и клатчем в тон. Анфиса Черных тоже нарушила правило и надела на церемонию бирюзовую блузку с цветочным принтом.
По результатам премии лучшим российским оператором стал Владимир Башта, известный по своей работе в фильме «Время первых», а премию «За вклад в операторское искусство» имени Сергея Урусевского получил Анатолий Мукасей.
Борис Грачевский
Егор Кончаловский
Игорь Петренко и Кристина Бродская
Илья Бачурин
Елена Лядова
Анфиса Черных
Кристина Орбакайте
Дмитрий Харатьян
Анна Михалкова
Надежда Михалкова
Рената Пиотровски
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