Кристина Орбакайте в эффектном костюме и другие на премии «Белый квадрат» 

Вчера в «Гоголь-центре» прошла 14-я премия операторского искусства «Белый квадрат». Это светское событие не смогли пропустить Надежда Михалкова, Елена Лядова, Кристина Орбакайте, Егор Кончаловский и другие звезды.
Несмотря на то, что на церемонии был заявлен черно-белый дресс-код, некоторые знаменитости решили выделиться. Так, Кристина Орбакайте блеснула на ковровой дорожке в эффектном костюме красного цвета, который она дополнила золотыми лодочками и клатчем в тон. Анфиса Черных тоже нарушила правило и надела на церемонию бирюзовую блузку с цветочным принтом.
По результатам премии лучшим российским оператором стал Владимир Башта, известный по своей работе в фильме «Время первых», а премию «За вклад в операторское искусство» имени Сергея Урусевского получил Анатолий Мукасей.
Егор Кончаловский
Елена Лядова
Анфиса Черных
Кристина Орбакайте
Надежда Михалкова
Рената Пиотровски