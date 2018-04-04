Кристина Орбакайте, Елена Лядова, Надежда и Анна Михалковы на премии «Белый квадрат» 

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Редкий выход: Тимати пришёл на благотворительный бал вместе с Анастасией Решетовой

Эксклюзив PEOPLETALK: Натали Неведрова рассказала о том, почему новую ведущую «Орла и Решка» Клаву Коку уволили из программы