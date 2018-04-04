Кристина Орбакайте, Елена Лядова, Надежда и Анна Михалковы на премии «Белый квадрат» 

Кто: Кристина Орбакайте, Елена Лядова, Надежда и Анна Михалковы, Анфиса Черных, Алена Чехова, Илья Бачурин, Рената Пиотровски, Алиса Хазанова, Рената Зейналова и многие другие.
Что: ХIV церемония вручения Премии операторского искусства «Белый квадрат».
Где: Гоголь-центр, Москва.
Когда: 03.04.2018.
Люди говорят: Лауреатом главного приза за лучшую операторскую работу в полнометражном игровом фильме 2017 года стал оператор картины «Время первых» Владимир Башта. Премию «За вклад в операторское искусство» имени Сергея Урусевского Анатолию Мукасею вручила Кристина Орбакайте, сыгравшая главную роль в фильме «Чучело», который снимал Мукасей.
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Подробнее: https://peopletalk.ru/article/kristina-orbakajte-elena-lyadova-nadezhda-i-anna-mihalkovy-na-premii-belyj-kvadrat/