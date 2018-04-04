«Удалите это!»: Алексей Чумаков показал, как над ним пошутили друзья

Алексей Чумаков сообщил своим поклонникам, что в ближайшее время состоится его концерт, и опубликовал афишу. Друзья артиста решили подшутить над ним, «оживив» его на этой самой афише. Певец с самоиронией воспринял юмор приятелей и поделился им с подписчиками.

Алексей Чумаков показал подписчикам своего Инстаграма довольно необычное видео, которое сделали его друзья, решив подшутить над ним. Это даже сложно назвать полноценным видеороликом, скорее — это фотошутка, которую может сделать любой обладатель смартфона через специальное приложение. Приятели певца заменили его белоснежную улыбку на губы женщины, которая облизывает их. Музыкант воспринял шутку адекватно и посмеялся над собой, а вот некоторые пользователи сети не смогли понять такого юмора. По словам комментирующих, зрелище, которое появилось в ленте их Инстаграма, вызывает неприятные эмоции. Подписчики попросили Чумакова удалить это из сети.

Однако же нашлось немалое количество и тех, кто оценил «прикол», посмеявшись вместе с Алексеем. Фолловеры принялись комментировать публикацию, оставляя самые разные мнения. Пользователи Инстаграма подали Чумакову идею, предложив устроить конкурс на лучшую работу среди его подписчиков. «Давайте вы запустите флешмоб, и подписчики будут делать такие приколы» «Гадость какая!» «Удалите это!» «Алексей, там же женские губы!» «Смешно, хорошо когда человек умеет посмеяться над собой»

Судя по юмору Алексея Чумакова, можно сказать, что он молод духом, чего поклонники не могут сказать о его внешности. По мнению фолловеров, визуально Чумаков не соотвествует своему возрасту, как и его супруга Юлия Ковальчук

Публикация от alexchumakoff (@alexchumakoff) 3 Апр 2018 в 3:13 PDT