В России появится новая модель ж/д обслуживания

Госдуму внесён законопроект, предполагающий создание в России новой модели организации обслуживания населения железнодорожным транспортом во всех видах сообщения. Документ имеется в распоряжении « Парламентской газеты ».

Проект Федерального закона «Об организации регулярных пассажирских железнодорожных перевозок и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» подготовлен в соответствии с пунктом 2 перечня поручений Президента Российской Федерации от 9 июля 2017 года. Законопроект имеет собственный предмет регулирования — правоотношения, связанные с организацией регулярных пассажирских перевозок железнодорожным транспортом общего пользования на основе заключения организационного договора.

Целью разработки законопроекта является формирование новой модели организации обслуживания населения железнодорожным транспортом во всех видах сообщения (дальнее, пригородное), основанной на принципах долгосрочности, комплексности государственного регулирования в части отраслевой и государственной тарифной политики, обеспечении условий для привлечения инвестиций в развитие пассажирского комплекса железнодорожного транспорта общего пользования.

Необходимость изменения действующей в соответствии с законодательством о естественных монополиях модели регулирования пассажирских железнодорожных перевозок обусловлена правовым, экономическим и организационным аспектами.

Предлагаемым законопроектом в качестве основного механизма организации перевозок предусматривается проведение конкурсов на право заключения организационного договора, что обеспечивает внедрение модели конкуренции «за маршрут». В силу того, что пассажирские перевозки являются убыточными, конкуренция «на маршруте» не является эффективной. Модель конкуренции «за маршрут» преобладает в мировой практике и доказала свою эффективность, она предусматривает конкуренцию перевозчиков на этапе конкурса.

Организационный договор предусматривает определение долгосрочных параметров организации транспортного обслуживания населения железнодорожным транспортом общего пользования за счёт формирования требований и условий выполнения обязательств сторон договора на срок не менее 15 лет.

Одной из задач законопроекта является дерегулирование пассажирских перевозок, в отношении которых не заключаются организационные договоры. Одной из мер такого дерегулирования является переход к рыночным механизмам ценообразования на основе конкуренции перевозчиков при обеспечении их равного доступа к инфраструктуре железнодорожного транспорта.

Перечисленные особенности исключают естественно монопольный характер рынка услуг пассажирских перевозок. С экономической точки зрения новая система регулирования позволяет сокращать не только размер субсидий на организацию перевозок по итогам конкурса, но и оптимизировать расходы на саму систему управления за счёт сокращения дублирующих функций, их консолидации, стандартизации и автоматизации.

Реализация основ законопроекта позволит перейти к принципиально новой системе организации регулярных пассажирских перевозок, когда государство будет заключать организационный договор на определённых условиях и компенсировать перевозчику потери в доходах, возникающих от осуществления регулируемой деятельности. Реализация законопроекта не потребует дополнительных бюджетных ассигнований на обеспечение функций органов исполнительной власти.