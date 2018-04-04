Как в Волгограде изменится порядок миграционного учета во время ЧМ-2018?

За постановкой на учет будут усиленно следить в целях безопасности.

ГУ МВД по Волгоградской области опубликовало информацию об особенностях постановки на миграционный учет и регистрации граждан с 25 мая по 25 июля во время проведения мундиаля.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в главке, граждан РФ и инотсранцев, останавливающихся в гостиницах, санаториях, домах отдыха, пансионатах, кемпингах и туристских базах зарегистрируют администрации этих учреждений.

Граждане Российской Федерации, останавливающиеся в частном секторе, регистрируются в течение трех дней после приезда на новое место жительства, временное или постоянное. В этом случае им необходимо лично обратиться в территориальные органы МВД, представив заявление (шаблоны документов можно найти на сайте МВД в разделе «Регистрационный учет») и документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Иностранные граждане или лица без гражданства, останавливающиеся в частном секторе, регистрируются по месту пребывания или по месту жительства в течение одних суток после прибытия. Им лично или принимающей стороне необходимо обратиться в территориальные органы МВД РФ и представить документы, предусмотренные законодательством РФ. Со списком документов можно ознакомиться на сайте МВД в разделе «Осуществление миграционного учета».

Территориальные органы МВД РФ регистрируют граждан сразу же в день обращения. Процедура занимает не более 15 минут.

Список и контакты территориальных отделений МВД доступны на сайте министерства.