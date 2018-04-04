Угрожал полицейскому гранатой

Фото с ресурса report.az Грустная история приключилась в Селивановском районе. В январе местный житель перебрал с выпивкой в посёлке Красная Горбатка : стал приставать к прохожим и материть их. Но и это ещё не всё. Находясь подшафе, он помешал работе целого магазина «Автозапчасти».

Затем он достал гранату РГД-5, как выяснится позже — муляж, и стал «беспричинно глумиться и куражиться», и угрожал взорвать её вместе с посетителями местного магазина. Очевидцам ничего не оставалось, как позвонить в полицию.

Усмирить пьяного хулигана прибыл полицейский и потребовал от мужчины прекратить истерику и отдать гранату. Но обвиняемый не счёл доводы полицейского убедительными и продолжил хулиганства. Затем мужчина стал угрожать человеку в форме, мол, что в случае приближения к нему взорвёт гранату. Но полицейскому всё же удалось обезоружить хулигана.

За содеянное мужчине грозит до семи лет лишения свободы.