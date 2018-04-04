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Угрожал полицейскому гранатой
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Угрожал полицейскому гранатой 

ТВ-МИГ 1 час назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото с ресурса report.az  Грустная история приключилась в Селивановском районе. В январе местный житель перебрал с выпивкой в посёлке Красная Горбатка: стал приставать к прохожим и материть их. Но и это ещё не всё. Находясь подшафе, он помешал работе целого магазина «Автозапчасти».
Затем он достал гранату РГД-5, как выяснится позже — муляж, и стал «беспричинно глумиться и куражиться», и угрожал взорвать её вместе с посетителями местного магазина. Очевидцам ничего не оставалось, как позвонить в полицию.
Усмирить пьяного хулигана прибыл полицейский и потребовал от мужчины прекратить истерику и отдать гранату. Но обвиняемый не счёл доводы полицейского убедительными и продолжил хулиганства. Затем мужчина стал угрожать человеку в форме, мол, что в случае приближения к нему взорвёт гранату. Но полицейскому всё же удалось обезоружить хулигана.
За содеянное мужчине грозит до семи лет лишения свободы.
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