Оренбуржье признали регионом с максимальной устойчивостью 

Область заняла пятую строку с показателем 8,2 балла, положительная динамика составила 0,2 балла за месяц, сообщает пресс-служба парвительства региона.
В числе событий, которые позитивно отразились на социально-экономическом развитии Оренбуржья и повлияли на результаты рейтинга, эксперты назвали несколько. В частности, открытие в Медногорске нового диализного центра. Центр построен в рамках государственно-частного партнерства. В трех залах гемодиализа установлено 6 современных аппаратов «искусственная почка». Это аппараты экспертного класса, они комфортны для пациентов и обеспечивают высокий уровень качества заместительной почечной терапии. Также имеются залы водоподготовки, миксер для приготовления концентрата, установка для центральной подачи концентрата к аппаратам «искусственная почка».
Кроме того, составители рейтинга отметили переговоры губернатора Оренбургской области Юрия Берга с руководством агрохолдинга «ЭкоНива АПК» о перспективах инвестиционного сотрудничества и подписание соглашения с председателем правления «Газпром нефти» Александром Дюковым о социально-экономическом партнерстве.
Рейтинг фонда «Птербургская политика» публикуется ежемесячно, начиная с 2012 года.