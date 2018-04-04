Ещё
Оренбуржье признали регионом с максимальной устойчивостью
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Оренбуржье признали регионом с максимальной устойчивостью 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Область заняла пятую строку с показателем 8,2 балла, положительная динамика составила 0,2 балла за месяц, сообщает пресс-служба парвительства региона.
В числе событий, которые позитивно отразились на социально-экономическом развитии Оренбуржья и повлияли на результаты рейтинга, эксперты назвали несколько. В частности, открытие в Медногорске нового диализного центра. Центр построен в рамках государственно-частного партнерства. В трех залах гемодиализа установлено 6 современных аппаратов «искусственная почка». Это аппараты экспертного класса, они комфортны для пациентов и обеспечивают высокий уровень качества заместительной почечной терапии. Также имеются залы водоподготовки, миксер для приготовления концентрата, установка для центральной подачи концентрата к аппаратам «искусственная почка».
Кроме того, составители рейтинга отметили переговоры губернатора Оренбургской области Юрия Берга с руководством агрохолдинга «ЭкоНива АПК» о перспективах инвестиционного сотрудничества и подписание соглашения с председателем правления «Газпром нефти» Александром Дюковым о социально-экономическом партнерстве.
Рейтинг фонда «Птербургская политика» публикуется ежемесячно, начиная с 2012 года.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
«Девочка в розовом» из Волоколамска отправится в Нидерланды смотреть, как перерабатывается мусор Костер Чемезова. Мусоросжигательные заводы угрожают политической стабильности России Правительство Самарской области ожидает административная реформа
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шойгу предупредил о новой угрозе253
Пока вы спали: Корабли проекта 22160 поразили США48
В деле Скрипаля появился подозрительный россиянин67
Украине «перекроют» Керченский пролив576
Недалекие: суровые русские и кислые американцы
Видео
04:48
Украине «перекроют» Керченский пролив
Политика Войска
01:55
К главе кемеровского МЧС пришли с обыском
Происшествия Пожары
Раскрыты подробности стрельбы в штаб-квартире YouTube
Происшествия Другое
02:12
В деле Скрипаля появился подозрительный россиянин
Происшествия
03:07
Шойгу предупредил о новой угрозе
Армия
02:33
Германия заступилась за РФ в «деле Скрипаля»
В мире
00:33
Отец раскрыл мотивы стрелявшей в офисе YouTube женщины
Происшествия
00:16
Девочку «секир-башка» отправили в «мусорный рай»
Общество
Путин заявил о полном разгроме ИГ
Политика Ближний Восток
00:25
Российские корабли восхитили американцев
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение