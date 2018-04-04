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За этот год животные покусали 245 жителей Карелии
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За этот год животные покусали 245 жителей Карелии 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Роспотребнадзор напоминает, что укусы животных опасны и могут привести к смертельному заболеванию — бешенству.
За 2017 год в Карелия зарегистрировано 1529 обращений касаемых укусов, ослюнений, оцарапываний животными, в том числе 29 случаев укусов дикими животными, сообщает Роспотребнадзор. За 2 месяца 2018 года зарегистрировано 245 случаев (1 укус диким животным), из них 50 детей.
Больше всего обращений, связанных с укусом животными зарегистрировано в Медвежьегорском, Кемском, Прионежском, Питкярантском, Сегежском, Кондопожскоми Лахденпохском районах.
Роспотребнадзор просит жителей Карелии быть внимательнее и помнить, что укусы животных опасны и могут привести к смертельному заболеванию — бешенству. Поэтому не стоит халатно относиться к этой проблеме.
Проведение только местной обработки раны не может предупредить заболевание бешенством, поэтому все пострадавшие от укусов, оцарапывания и ослюнения животных должны немедленно обратиться за медицинской помощью. Антирабическая помощь населению республики оказывается на базе 15 центральных районных больниц, 2-х травмпунктов г. Петрозаводска (ГБУЗ «Больница скорой медицинской помощи» и ГБУЗ РК «Детская республиканская больница»). Курс прививок отечественной антирабической вакциной составляет всего 6 уколов,
— сообщает Роспотребнадзор.
Отмечается, что из диких животных активным переносчиком инфекции остается лиса, определившая 80% случаев бешенства среди диких животных, енотовидная собака — 14%, волки — 1%. На остальные виды диких животных, преимущественно семейства псовых, куньих и отряда грызуны приходилось 4-5%.
По материалам: ptzgovorit.ru
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