За этот год животные покусали 245 жителей Карелии

Роспотребнадзор напоминает, что укусы животных опасны и могут привести к смертельному заболеванию — бешенству.

За 2017 год в Карелия зарегистрировано 1529 обращений касаемых укусов, ослюнений, оцарапываний животными, в том числе 29 случаев укусов дикими животными, сообщает Роспотребнадзор. За 2 месяца 2018 года зарегистрировано 245 случаев (1 укус диким животным), из них 50 детей.

Больше всего обращений, связанных с укусом животными зарегистрировано в Медвежьегорском , Кемском, Прионежском, Питкярантском, Сегежском, Кондопожскоми Лахденпохском районах.

Роспотребнадзор просит жителей Карелии быть внимательнее и помнить, что укусы животных опасны и могут привести к смертельному заболеванию — бешенству. Поэтому не стоит халатно относиться к этой проблеме.

Проведение только местной обработки раны не может предупредить заболевание бешенством, поэтому все пострадавшие от укусов, оцарапывания и ослюнения животных должны немедленно обратиться за медицинской помощью. Антирабическая помощь населению республики оказывается на базе 15 центральных районных больниц, 2-х травмпунктов г. Петрозаводска (ГБУЗ «Больница скорой медицинской помощи» и ГБУЗ РК «Детская республиканская больница»). Курс прививок отечественной антирабической вакциной составляет всего 6 уколов,

— сообщает Роспотребнадзор.

Отмечается, что из диких животных активным переносчиком инфекции остается лиса, определившая 80% случаев бешенства среди диких животных, енотовидная собака — 14%, волки — 1%. На остальные виды диких животных, преимущественно семейства псовых, куньих и отряда грызуны приходилось 4-5%.