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Премьер хочет ужесточить габаритно-весовой контроль на украинских дорогах
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Премьер хочет ужесточить габаритно-весовой контроль на украинских дорогах 

Auto.Today 1 час назад
Фото: Auto.Today
После начала сезона дорожных работ украинское правительство инициировало многочисленные проверки качества отремонтированных и заново построенных автодорог, начало внедрять новые методы контроля качества и определения нагрузок на дорожное полотно со стороны автотранспорта, пишет ЦТС со ссылкой на Правительственный портал. Большинство вышеперечисленных мер осуществляется силами подразделений «Укртрансбезопасности» — государственной службы, занимающейся вопросами транспортной безопасности. Этой информацией на специальном совещании, посвященном развитию дорожного хозяйства Украины, поделился премьер-министр Владимир Гройсман.
«Постепенно можно начинать работы на дорогах. Хотел бы обратить внимание на качество выполнения работ — текущий и капитальный ремонт… Контроль необходимо обеспечить. Мы тратим миллиарды гривен на строительство, затем транспорт нагружают и перегружают, и таким образом разрушают дороги. По разным оценкам, около 50% транспорта ездит с нарушениями весовых норм. Мы должны это остановить», — сказал премьер, подчеркивая принципиальную важность слаженной работы на весовых комплексах.
Министр инфраструктуры Владимир Омелян ранее уже говорил о том, что на въездах в столицу в этом году будут установлены автоматические габаритно-весовые комплексы, не требующие присутствия обслуживающего персонала. Глава правительства выступил с предложением привлечь к данному процессу Министерство внутренних дел. Для более качественного контроля он хочет использовать камеры видеонаблюдения. «У нас, например, есть 78 комплексов. Давайте поставим камеры и все сделаем. Думаю, руководители МВД с удовольствием окажут помощь» — заявил Гройсман.
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