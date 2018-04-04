Премьер хочет ужесточить габаритно-весовой контроль на украинских дорогах

После начала сезона дорожных работ украинское правительство инициировало многочисленные проверки качества отремонтированных и заново построенных автодорог, начало внедрять новые методы контроля качества и определения нагрузок на дорожное полотно со стороны автотранспорта, пишет ЦТС со ссылкой на Правительственный портал. Большинство вышеперечисленных мер осуществляется силами подразделений «Укртрансбезопасности» — государственной службы, занимающейся вопросами транспортной безопасности. Этой информацией на специальном совещании, посвященном развитию дорожного хозяйства Украины , поделился премьер-министр Владимир Гройсман

«Постепенно можно начинать работы на дорогах. Хотел бы обратить внимание на качество выполнения работ — текущий и капитальный ремонт… Контроль необходимо обеспечить. Мы тратим миллиарды гривен на строительство, затем транспорт нагружают и перегружают, и таким образом разрушают дороги. По разным оценкам, около 50% транспорта ездит с нарушениями весовых норм. Мы должны это остановить», — сказал премьер, подчеркивая принципиальную важность слаженной работы на весовых комплексах.