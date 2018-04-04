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На Среднем Урале за две недели разработают противоядие от терроризма
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На Среднем Урале за две недели разработают противоядие от терроризма 

АиФ Урал 1 час назад
Фото: АиФ Урал
На Среднем Урале в срочном порядке будет разработана программа по противодействию терроризму. На подготовку документа свердловское правительство отвело всего две недели, об этом сообщает в среду, 4 апреля, «АиФ-Урал».
30 марта губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал распоряжение о подготовке комплексной программы «Профилактика терроризма, минимизация и ликвидация последствий его проявлений на 2018-202 годы». Ответственным за подготовку проекта был назначен заместитель главы региона Азат Салихов. При этом интересно, что на разработку программы отведено практически две недели. Все работы должны быть закончены к 16 апреля.
Заказчиком-координатором программы выступит министерство общественной безопасности региона. Также заказчиками выступят министерства социальной политики, общего и профессонального образования, культуры и здравоохранения, а также департаменты по труду и занятости населения, молодежной политики, министерства физической культуры и спорта, транспорта и дорожного хозяйства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, а также департамент информатизации и связи региона.
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