Свердловские производители молока получат 317 миллионов рублей 

На поддержку молочного животноводства из бюджета Свердловской области будет дополнительно выделено 157 миллионов рублей. Соответствующий указ подписал губернатор Евгений Куйвашев, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики региона.
Средства пойдут на компенсацию затрат на производство молока. За литр продукта аграрии будут получать 3 рубля 69 копеек, в северных районах — 4 рубля 28 копеек.
Также глава региона принял решение о выделении в апреле еще 160 миллионов рублей производителям молока — на проведение качественной и своевременной посевной кампании.
"Учитывая 160 миллионов рублей, которые будут выплачены в апреле в качестве компенсации за производство молока, животноводы должны получить в два раза больше средств, чем обычно — порядка 6 рублей за литр произведенного напитка. Эти средства послужат подушкой безопасности на время непростой ситуации на молочном рынке, которая в настоящий момент складывается во всех регионах России", — заявил министр АПК и продовольствия Дмитрий Дегтярев.
В январе-феврале 2018 года молокоперерабатывающие предприятия России, в том числе и Свердловской области, стали ограничивать сельскохозяйственных товаропроизводителей в приеме молока, аргументируя избытком сырья и затоваренностью готовой продукцией.
Сложившаяся ситуация неоднократно обсуждалась правительством Свердловской области. В адрес руководителей торговых сетей региона направлено письмо с просьбой сокращать сроки подписания контрактов на поставку молока с коротким сроком хранения. Это позволит ускорить движение молока от фермы до прилавка. Дополнительные обязательства по приему молока взял на себя Ирбитский молочный завод, который принадлежит Свердловской области.