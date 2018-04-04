Свердловские производители молока получат 317 миллионов рублей

Средства пойдут на компенсацию затрат на производство молока. За литр продукта аграрии будут получать 3 рубля 69 копеек, в северных районах — 4 рубля 28 копеек.

Также глава региона принял решение о выделении в апреле еще 160 миллионов рублей производителям молока — на проведение качественной и своевременной посевной кампании.

"Учитывая 160 миллионов рублей, которые будут выплачены в апреле в качестве компенсации за производство молока, животноводы должны получить в два раза больше средств, чем обычно — порядка 6 рублей за литр произведенного напитка. Эти средства послужат подушкой безопасности на время непростой ситуации на молочном рынке, которая в настоящий момент складывается во всех регионах России ", — заявил министр АПК и продовольствия Дмитрий Дегтярев

В январе-феврале 2018 года молокоперерабатывающие предприятия России, в том числе и Свердловской области, стали ограничивать сельскохозяйственных товаропроизводителей в приеме молока, аргументируя избытком сырья и затоваренностью готовой продукцией.