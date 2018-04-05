Глеб Никитин поручил министру здравоохранения провести проверку состояния врачебной амбулатории в посёлке Мулино

Поводом для проверки стали жалобы жителей посёлка в социальных сетях на состояние здания врачебной амбулатории с приложением фото— и видеоматериалов. Проверка показала, что помещения амбулатории по адресу п. Мулино, ул. Новая, д.22 находится в неудовлетворительном состоянии. Здание по ул. Новой находится в собственности министерства обороны , которое сложило с себя полномочия по его содержанию.

Как отметил министр здравоохранения региона Антон Шаклунов, «мы не можем и не должны оказывать медицинскую помощь в подобных условиях, потому что качество и результаты лечения напрямую зависят от условий, в которых пациент это лечение получает». Было принято решение временно перевести медицинские службы из здания по ул. Новая в помещение по ул. Гвардейская, 74, где размещается женская консультация, и имеются незадействованные площади.

С 9 апреля в амбулатории на ул. Гвардейской начнутся ремонтно-подготовительные работы, окончание которых планируется до 29 апреля 2018 года. А до 6 мая 2018 года амбулатория с ул. Новой переедет в новое помещение. Объявления о новом месте и режиме работы амбулатории будут размещены на стендах амбулаторий, сайте ГБУЗ НО «Володарская ЦРБ», а также в местных СМИ.

«Временный характер переезда обусловлен, прежде всего, недостаточным для размещения всех служб набором помещений, а также определенными ограничениями, накладываемыми санитарно-эпидемиологическими требованиями, — отметил Антон Шаклунов. — Кроме того, переезд нарушает привычный «географический» порядок получения медицинской помощи. Поэтому министерство здравоохранения Нижегородской области в ближайшие дни официально обратится в муниципалитет поселка Мулино с просьбой выделить новые дополнительные площади для амбулатории в районе «старого» городка».

По данным министерства здравоохранения Нижегородской области в поселке Мулино проживает порядка 13 тысяч человек, из которых 4166 взрослых и 1614 детей прикреплены к ГБУЗ НО «Володарская ЦРБ» и обслуживаются в структурном подразделении больницы — Мулинской сельской врачебной амбулатории. Амбулатория располагается в двух местах: в здании по ул. Новая, д. 22 и в помещении по ул. Гвардейская, д. 74. В помещениях по улице Новая ведут прием участковый терапевт и участковый педиатр, а также функционирует клиническая лаборатория.