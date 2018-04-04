В США несколько газотранспортных фирм стали жертвами кибератаки

Об этом сообщило информагентство Bloomberg.

В частности, четыре компании заявили, что их электронные системы для обмена данными с клиентами (EDI) не работали в течение последних нескольких дней, три из них подтвердили связь неполадок с кибератаками.

Изначально кибератака была нацелена на подразделение Latitude Technologies компании Energy Services Group, предоставляющей EDI и другие технологические услуги более чем 100 газотранспортным компаниям, хранилищам, коммунальным предприятиям, юридическим фирмам и маркетологам по всему миру. EDI представляет собой платформу, используемую компаниями для обмена документами, такими как заказы на поставку и счета-фактуры. В случае энергетических фирм система используется для шифрования, дешифрования, перевода и отслеживания ключевых сделок по купле и продаже энергии.

Первой компанией, сообщившей о проблемах с системой электронного обмена данными, стала Energy Transfer Partners. Данный инцидент также затронул фирмы Boardwalk Pipeline Partners, Eastern Shore Natural Gas и ONEOK Inc. Однако представители ONEOK заявили, что решение отключить стороннюю EDI было «мерой предосторожности».

Подробности кибератаки неизвестны, однако согласно данным Latitude Technologies, информация о клиентах не были скомпрометированы, и другие системы не пострадали. В настоящее время восстановление служб EDI завершено, и компания работает над повышением производительности.

«Судя по всему кибератака была мотивирована финансово. Однако не стоит исключать связи хакеров с правительствами каких-либо государств», — отметил эксперт по кибербезопасности промышленных систем Фил Нерай (Phil Neray).