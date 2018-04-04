ОЗХО ответила России на вопросы по делу Скрипаля

"По существу получен ответ только на один вопрос", — сказали в представительстве РФ при ОЗХО

Напомним, Москва направила в воскресенье в ОЗХО список из 13 вопросов по сфабрикованному против нее делу Скрипаля . Вопросы, вошедшие в список, касаются предоставленных Лондоном данных Техсекретариату ОЗХО. В частности, направляла ли британская сторона какую-либо дополнительную информацию по собственному национальному расследованию, какого рода данные и материальные свидетельства британцы предоставили в распоряжение Техсекретариата, а также намерена ли организация поделиться с Россией информацией, которую предоставили британцы. В перечень также вошли вопросы к самой организации: кто возглавлял группу экспертов ОЗХО, посетившую Великобританию , какие специалисты вошли в ее состав, сколько времени они проработали и с кем взаимодействовали.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены в тяжелом состоянии на скамейке торгового центра в британском городе Солсбери 4 марта.