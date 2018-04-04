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Какие дороги в Калининграде отремонтируют к ЧМ-2018
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Какие дороги в Калининграде отремонтируют к ЧМ-2018 

Вести Калининград 1 час назад
Фото: Вести Калининград
Стал известен список дорог, которые отремонтируют в областной столице в преддверии Чемпионата мира. Это четыре центральные магистрали регионального центра. Чтобы городские артерии выглядели идеально, специальная комиссия проинспектировала улицы, которые были отремонтированы по программе безопасные и качественные дороги в 2017 году.
Улице Дзержинского не повезло с погодой и подрядчиком. Эту городскую магистраль начали ремонтировать осенью, когда шли обильные дожди. Параллельно прокладывали водовод, в результате часть дорожного полотна просела и потрескалась. Подрядчик, укладывавший асфальт и бордюр, не полностью справился со своими обязанностями.
«Её совсем недавно сдали в эксплуатацию, положили полотно, но вот, я сейчас визуально вижу, непрофессионально. Всё гуляет, всё неправильно, но надо, если уж мы вкладываемся, то вкладываемся, по полной. Я думаю, чтобы эти мероприятия будут учтены», — сказал депутат Калининградской областной думы Вадим Снигирев.
На Московском проспекте основные претензии общественников к неисправным канализационным люкам. Их замена, как и установка бордюрного камня, были включены в федеральную программу «Безопасные и качественные дороги» только с этого года.
Всего обследовали пять улиц Калининграда, которые в прошлом году были отремонтированы по федеральной программе. Нарушения, которые установили специалисты, подрядчики должны исправить за свой счет до майских праздников. Этим сезон дорожных ремонтов не ограничиться, до Чемпионата мира планируют привести в порядок ещё ряд улиц.
«По ночам нужно работать. По-другому не сможем. Сами понимаете, улицу Пролетарскую днём сделать, Черняховского, Ленинский проспект, Московский, и тут придётся какой-то компромисс искать непосредственно с жителями. Чтобы сделать качественно, нужно убрать транспорт, закрыть полосу, полностью её укать и дать асфальту остыть, а получается, что днём мы останавливаем движение асфальт ещё горячий», — считает замдиректора управления дорожного хозяйства Калининградской области Дмитрий Анисимо.
В этом году приведут в порядок 21 калининградскую улицу. Помимо дорог отремонтируют более 70 пешеходных переходов, обустроят заездные карманы для общественного транспорта, а также установят три светофора..
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