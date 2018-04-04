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Пожар под Тюменью: две семьи остались без жилья
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Пожар под Тюменью: две семьи остались без жилья 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
Минувшим вечером, 3 апреля, в селе Каскара Тюменской области вспыхнул сильный пожар.
Около 19:00 загорелся частный дом. Как выяснилось, в доме одновременно проживали две семьи. Пожарным удалось частично сохранить вторую часть дома — первая сгорела полностью. По словам очевидцев, у дома сгорела крыша. Огонь пожарные тушили водой.
К счастью, никто не пострадал. Сейчас жители села собирают помощь для погорельцев. По предварительной информации, причиной пожара стало короткое замыкание проводки.
В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, чтобы установить точную причину воспламенения.
Использовано фото с сайта 72.ru
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