Пожар под Тюменью: две семьи остались без жилья

Минувшим вечером, 3 апреля, в селе Каскара Тюменской области вспыхнул сильный пожар.

Около 19:00 загорелся частный дом. Как выяснилось, в доме одновременно проживали две семьи. Пожарным удалось частично сохранить вторую часть дома — первая сгорела полностью. По словам очевидцев, у дома сгорела крыша. Огонь пожарные тушили водой.

К счастью, никто не пострадал. Сейчас жители села собирают помощь для погорельцев. По предварительной информации, причиной пожара стало короткое замыкание проводки.

В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, чтобы установить точную причину воспламенения.

Использовано фото с сайта 72.ru