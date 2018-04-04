«Тотальный диктант» в Краснодаре 14 апреля будут писать на 17 площадках

Процедура регистрации имеет простую форму. На сайте нужно выбрать свой город и удобную площадку и ввести личные данные.

Просветительская акция, которая в Краснодаре пройдет в шестой раз, состоится 14 апреля в 14.00. Автором текста выбрали казанскую писательницу Гузель Яхину . Диктант посвящен судьбе немцев Поволжья.

Общее число мест для любителей русского языка рассчитано на 1800 участников. По мере заполнения всех площадок регистрация будет закрыта. Организаторы акции напоминают, что на диктант нужно прийти с удостоверением личности.

Чтецами в Краснодаре по традиции выступят известные люди города — артисты, журналисты, писатели, блогеры.