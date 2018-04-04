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В Крыму Сакскую ТЭЦ возвели в рекордные сроки
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В Крыму Сакскую ТЭЦ возвели в рекордные сроки 

Российская Газета 1 час назад
В Крыму начались пусконаладочные работы на новой Сакской ТЭЦ, которую планируется вывести на проектную мощность 120 мегаватт к ноябрю 2018 года.
Новый объект генерации будет возведен в рекордные сроки — всего за 13 месяцев, хотя обычно подобные станции строятся не менее чем за два года. Первый этап строительства — от фундамента до пусконаладки — занял восемь месяцев.
Отдельный предмет гордости — использование на ТЭЦ исключительно российского оборудования, в частности авиационных двигателей ГТА-25, которые скомпанованы для применения в парогазовом цикле. По сути это крымский и российский ответ на введенные Западом экономические санкции.
— Этот проект показывает мировому сообществу, что мы можем обходиться без импортного оборудования, — рассказал Феликс Копышевский, первый заместитель генерального директора ОА «КрымТЭЦ». — Оно в такой конфигурации использовано впервые и уникально по своим параметрам и характеристикам. За Сакской ТЭЦ появятся и другие аналогичные проекты, в этом нет сомнений.
В отличие от строящихся Таврической и Балаклавской ТЭС, Сакская помимо электрической энергии будет вырабатывать и тепловую. Благодаря когенерационному принципу и экономичности оборудования себестоимость тепловой энергии будет достаточно низкой, что позволит снизить тарифы для населения. А ТЭЦ будет отапливать 93 процента городских объектов.
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