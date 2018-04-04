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11 апреля 2018 года пройдет день социальной рекламы на «ДИЗАЙН И РЕКЛАМА NEXT»
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11 апреля 2018 года пройдет день социальной рекламы на «ДИЗАЙН И РЕКЛАМА NEXT» 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
11 апреля 2018 года в рамках деловой программы выставки «ДИЗАЙН И РЕКЛАМА NEXT» в ЦДХ пройдет «День социальной рекламы», организованный АКМР (Ассоциация директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России).
Если вы хотите быть в курсе топовых новостей социальной рекламы, то вам сюда. Будут презентованы лучшие социальные проекты 2017 года по версии Sostav.ru. Что такое «синдром любви», и кто имеет полное право называть себя москвичом? Как можно помочь детям в трудной жизненной ситуации, просто взяв в руки книгу? Сколько еще наша планета будет терпеть разрушительное поведение человека? Эти и другие, не менее важные, темы затронут авторы проектов.
День социальной рекламы — это обмен опытом в решении острых общественных проблем, которых становится все больше. Важно не сочувствие — важно содействие. Мы приглашаем представителей крупных корпораций, организаторов мероприятий, рекламные агентства, поставщиков услуг, представителей подразделений по коммуникациям, маркетингу и рекламе, НКО и благотворительные организации узнать, что актуально сегодня в мире социальной рекламы.
Мероприятие пройдёт в формате мастер-классов и кратких лекций. Вход бесплатный по приглашению для специалистов.
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