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В Махачкале могут открыть гипермаркет «Леруа Мерлен»
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В Махачкале могут открыть гипермаркет «Леруа Мерлен» 

«Это Кавказ» 1 час назад
Фото: «Это Кавказ»
Строительный гипермаркет «Леруа Мерлен» может быть построен в Махачкале или Каспийске в ближайшее время. Власти Дагестана уже начали переговоры с российским представительством французской компании.
«С точки зрения расположения будущего объекта, считаю действительно удачным, что речь идет об агломерации двух городов — Махачкалы и Каспийска, где будут развиваться жилищная и рекреационная инфраструктуры, дороги и так далее», сообщил председатель правительства Дагестана Артём Здунов на встрече с представителями ООО «Леруа Мерлен Восток» и группы компаний «РУАЛ». Об этом РИА «Дагестан» сообщили в администрации правительства республики.
Сейчас французская сеть строительных гипермаркетов «Леруа Мерлен» представлена в 30 городах России, в том числе в Ставрополе. Строительство гипермаркета «Леруа Мерлен» в Северной Осетии начнется в течение года
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