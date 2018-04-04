Бузова: «Секса нет у меня почти уже два года»

Знаменитость сделала неожиданное публичное заявление. Как оказалось, у Ольги Бузовой уже два года не было секса. Об этом телеведущая и певица расказала во время съемок для известного мужского глянца, пишет журнал starhit.ru

На вопрос о том, что бы она назвала главной движущей силой, Ольга ответила:

«Любовь». «Секса нет у меня почти уже два года. Нет, это любовь. Любовь во всех проявлениях — это самое главное, что движет людьми и миром. И я до сих пор в нее верю».

Ольга Бузова

Девушка находится в поиске второй половинки — того самого мужчины, который примет ее такой, какая она есть: с умением и желанием реализовывать себя. Ольга уверена, что такой мужчина есть и она есть встретит. Также Бузова рассказала, что считает очень преданным человеком, ценит порядочных и честных мужчин, которые не изменяют своим принципам и не подставляют друзей.