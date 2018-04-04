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ПГК в 2017 году сократила производственные затраты на 1,3 млрд рублей
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ПГК в 2017 году сократила производственные затраты на 1,3 млрд рублей 

РЖД-Партнер 1 час назад
Фото: РЖД-Партнер
«Мы сконцентрировали усилия на повышении производительности имеющегося парка и достигли высоких результатов. Около 40% эффекта оптимизационных мероприятий связаны с сокращением затрат на порожний пробег, в том числе за счет перестроения логистических схем управления парком и перераспределения грузовой базы. Еще 26% приходится на технологический процесс, включая сокращение производственного цикла вагона от 1 суток до 4,5 суток, в зависимости от рода подвижного состава», — прокомментировал заместитель генерального директора по логистике ПГК Андрей Рыженков.
Порожний пробег вагонов ПГК в 2017 году сократился на 5% по сравнению с 2016 годом. Компания оптимизировала вагонопоток с Дальневосточной железной дороги в Западном направлении и организовала загрузку порожних вагонов в Казахстане после перевозок в страны Средней Азии.
Кроме того, компания значительно расширила географию отправительских маршрутов — на 46%, до 179 направлений. Эта технология подразумевает загрузку вагонов на одной станции, из которых формируется состав. В пути следования он проходит одну или несколько сортировочных станций без переработки. Это ускоряет оборот вагона и время доставки груза.
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