Уфимская больница, сделавшая молодую маму инвалидом, заплатит четыре миллиона рублей

В Верховном суде Башкирии уфимка Лиана Самигулина, ставшая инвалидом после родов, добилась компенсации.

Октябрьский районный суд 27 декабря признал врачей Клинику БашГУ виновной в травмировании пациентки. Девушка добивалась справедливости четыре года — еще в 2013 году она поступила в больницу со схватками. Акушер-гинеколог решила провести кесарево, вызвали анестезиолога. Но что-то пошло не так, и роженица перестала чувствовать нижнюю половину тела.

Больницу обязали выплатить компенсацию пострадавшей женщине в размере четырех миллионов рублей. Деньги планировалось потратить на воспитание трехлетнего ребенка. Но 12 февраля врачи больницы решили опротестовать решение суда.

— Верховный суд республики дважды отклонили доводы врачей больницы. Женщина получит четыре миллиона рублей и сумму утраченного заработка в размере 410 тысяч, — сообщили в республиканской прокуратуре.