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В поселке Балахта Красноярского края открыли молодежный центр
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В поселке Балахта Красноярского края открыли молодежный центр 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
В результате модернизации в учреждении создано пространство для медиа лаборатории, оснащенное оборудованием для звукозаписи и производства видеофильмов, подготовлено помещение для работы патриотических клубов и других молодежных объединений. Кстати, центр модернизирован с учетом потребностей людей с ограниченными возможностями здоровья.
Коллектив учреждения прошел курс повышения квалификации, а для учреждения разработана персональная программа развития.
— Сегодня у нас значимое и приятное событие — мы открываем уютный современный молодежный центр, — отметил Александр Усс. — Балахтинцы по многим направлениям, включая работу с молодежью, на очень хорошем счету в Красноярском крае. По многим проектам молодежь Балахты, действительно, впереди. Однако существующая база не позволяла ребятам в полной мере раскрыть свой потенциал. Надеюсь, это пространство станет точкой притяжения для молодых людей и из соседних районов и сделает молодежь этих территорий дружнее.
По окончании визита глава региона оставил памятную запись в книге почетных гостей, пожелав молодым людям успехов на занятиях в новом центре.
Справка «РГ»
В Красноярском крае функционируют 72 молодежных центра различной специализации. Формат работы учреждений требует обновления и модернизации в связи с меняющимися запросами молодежи по организации досуга. На сегодняшний день многие здания молодежных центров края требуют капитального ремонта.
Проект «Молодежные центры 2.0» призван решить эту задачу. Он подразумевает создание в крае качественно новой привлекательной для молодых людей среды. Инициатива поддерживается временно исполняющий обязанности губернатора края Александром Уссом.
Первый центр, прошедший реконструкцию в рамках проекта, открылся в декабре прошлого года в краевой столице. В 2018 году запланировано открытие двух модернизированных по проекту учреждений — в Лесосибирске и Красноярске. Предполагается, что к концу 2019 года будет отремонтировано 8 зданий МЦ, пройдут подготовку не менее 15 команд специалистов муниципальных молодежных центров.
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