Москомархитектура согласовала проект детско-взрослой поликлиники на 750 посещений в смену в Щербинке

Детско-взрослая поликлиника на 750 посещений в смену появится в Щербинке, сообщили в пресс-службе столичного комитета со ссылкой на главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова.

«Детско-взрослая поликлиника на 750 посещений в смену появится по адресу: ТиНАО, городской округ Щербинка, ул. Первомайская, д. 10. Общая площадь здания — порядка 11 тыс. кв. м. Функционально поликлиника будет разделена на детское и взрослое отделения, консультативные и диагностические отделения. Также в поликлинике заложены дневные стационары на 10 коек для взрослых и шесть коек — для детей. Также на территории разместится кислородный пункт на 24 баллона. Проект включен в Адресно-инвестиционную программу на 2017-2020 гг., которая реализуется под руководством мэра Сергея Собянина », — приводятся в сообщении слова С. Кузнецова.

В пресс-службе уточнили, что поликлиника будет расположена на территории действующей Щербинской городской больницы, которая уже включает хозяйственный, паталогоанатомический и инфекционные корпуса. Как подчеркивается, Москомархитектура согласовала проект детско-взрослой поликлиники, в рамках которого дополнительно построят кислородный пункт, энергоблок и трансформаторную подстанцию.

«Здание поликлиники будет переменной этажности — пять-семь этажей. Для детского и взрослого отделений предусмотрены отдельные блоки и лифтовые холлы. В цокольном этаже запроектированы хозяйственные помещения для персонала, на первом — женская консультация с малой операционной, взрослое приемное отделение, на втором — отделение лучевой диагностики, выше — консультативные отделения, физиотерапевтические кабинеты, на четвертом этаже — стационары», — отмечается в сообщении.