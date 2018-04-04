Помощник первой жены Василия Шукшина: Его дочь советовала нам подумать о саване

После ее выступления на одном из федеральных каналов и громкого обсуждения на фоне пережитого стресса у нее в феврале случился острый сердечный приступ. Марию Ивановну направили в кардиологический центр Горно-Алтайска , затем перевели в районную больницу. На протяжении трех недель мы держали связь с ее помощником — Владимиром Ковалевым

23 февраля он позвонил в нашу редакцию и стал бить тревогу: Марию Ивановну отказывались лечить в местной больнице (Майминская районная больница, Республика Алтай . — Авт.). Мы попросили его во время присутствия в этом лечебном учреждении передать телефон кому-либо из врачей, чтобы узнать причину такого поведения медиков, но те не захотели с нами общаться. И наши звонки в больницу тоже оставались без ответа.

Тогда мы решили обратиться к депутатам, отвечающим за Республику Алтай. Нам удалось связаться с министром здравоохранения республики Владимиром Алексеевичем Пелеганчуком, который в итоге и оказал поддержку Марии Ивановне.

Ольга Шукшина пообещала на одной из передач помогать Марии Шумской// Стоп-кадр YouTube

Через неделю мы снова связались с Владимиром Ковалевым. На тот момент состояние Марии Шумской не сильно улучшилось — она, увы, практически ничего не могла есть и по-прежнему находилась в больнице под присмотром врачей. Спустя еще две недели мы услышали в трубке его радостный голос:

— Спасибо вам огромное за помощь! После вашего звонка министру многие активизировались. Сейчас все более-менее хорошо. Состояние Марии Ивановны стабилизировалось. Она находится дома. Родные стены помогают, как говорится. Потихоньку начала кушать. Только что приезжал врач, измерил ей давление: 110 на 80. Помогает сиделка, которая постоянно с ней находится. Платим ей со своей пенсии.

Владимир посетовал на то, что, несмотря на большую шумиху вокруг имени первой жены Шукшина и ее легендарной любовной истории, очень мало откликнулось людей, желающих оказать помощь Марии Шумской.

— До Маши Шукшиной я так и не смог дозвониться. Когда Марии Ивановне стало плохо, обратился к Оле. Она ответила, мол, что вы паникуете, надо было заранее готовиться к такому исходу событий, подумать о саване… Но как можно быть к этому готовым? Потом я ей звонил, думал, что поддержит. А она сказала, что находится в Африке и ничем не может помочь. После этого прекратил с ней всякое общение и перестал отвечать на ее звонки.

Когда мы спросили Владимира, о чем сейчас думает Мария Ивановна, он передал ей трубку.

— У меня все нормально, спасибо вам большое. Сейчас отдыхаю дома. Думаю о жизни. По-другому надо было жить…

— Мария Ивановна смотрит на фотографию, где она в красивом платье с Шукшиным, — добавляет в трубку Владимир. — Говорит, мол, какая она была красивая в молодости.

— Все молодые всегда красивые, — вздыхает Шумская.

— У Марии Ивановны много общего с Василием Макаровичем, — продолжает Владимир. — У них дни рождения с разницей в три дня: у нее — 22 июля, а у него — 25-го. И фамилии у них созвучные, и они из одного села Сростки ( Алтайский край . — Авт.). Я ей часто включаю фильмы с Шукшиным. Она живет прошлым, бережно хранит все моменты в своей памяти… Даже замуж больше не вышла, детей у нее тоже нет (потеряла ребенка из-за стресса во время размолвки с Шукшиным, и врачи сказали, что она не может иметь детей. — Авт.). Сейчас жалеет только о том, что пропали диски с документальными записями (после участия в ток-шоу на одном из федеральных каналов. — Авт.), где она и Шукшин. Их уже не восстановить. Также исчезло свидетельство о браке с Василием Макаровичем. Вот в чем большая трагедия Марии Ивановны. Но она отходчивая. Ни на кого не держит зла.

— Да, — подтвердила Шумская.