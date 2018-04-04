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В Орловской области стартовала операция «Браконьер»
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В Орловской области стартовала операция «Браконьер» 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
Управление экологической безопасности и природопользования совместно с УМВД России по Орловской области с 1 по 31 апреля 2018 года проводит профилактические мероприятия по выявлению и пресечению нарушений правил охоты.
В КУ ОО «Орелоблохотучереждение» дополнительно созданы две оперативные группы, которые займутся проведением рейдов на территории охотничьих угодий. Весенняя охота будет проходить в региона с 13 по 22 апреля. В это время запрещено использование плавательных средств для преследования и добычи пернатой дичи, за исключением подбора добытой дичи.
Также запрет касается использования охотничьего нарезного оружия, охоты с подхода, охоты на гусей на реках, озерах и водохранилищах, охоты с собаками охотничьих пород, ловчими птицами, охоты на самок уток, тетеревов, лысуху и камышницу.
В случае обнаружения фактов нарушений правил охоты, просьба сообщать по телефону горячей линии охотнадзора: 8-920-082-00-70. Анонимность гарантирована.
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