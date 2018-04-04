Стало известно имя нового мэра Воронежа

4 апреля объявили имя нового мэра Воронежа — им стал временно исполняющий обязанности главы города Вадим Кстенин

Два кандидата, которых комиссия пропустила во второй тур, представили свои программы по развитию Воронежа на ближайшие пять лет депутатам городской Думы

По словам главы Единой процессинг-сервисной системы жилищно-коммунального хозяйства Воронежской области Руслана Кочетова, мэр — это генеральный директор. Руслан Кочетов видит развитие города в сильной команде администрации, привлечении частного капитала, ликвидации дотационных организаций, открытости перед обществом, развитии просветительской деятельности в сфере ЖКХ, внедрении безналичной оплаты в транспорте и др.

«Мэр — это человек, который идет и делает. Люди должны считать Воронеж одним из лучших городов России », — сказал Вадим Кстенин.

По его словам, развитие Воронежа заключается в масштабном строительстве детских садов, школ. Вадим Кстенин допускает повышение тарифа в городских автобусах для развития общественного транспорта. Подробнее о программах кандидатов читайте в ближайших материалах «АиФ-Черноземье»

В итоге, 25 депутатов проголосовали за Вадима Кстенина, 5 — за Руслана Кочетова.