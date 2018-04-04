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Инаугурация нового мэра Воронежа пройдет 11 апреля
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Инаугурация нового мэра Воронежа пройдет 11 апреля 

АиФ 38 минут назад
Фото: АиФ
Имя нового главы города объявили 4 апреля на заседании городской Думы. За Вадима Кстенина проголосовало большинство депутатов.
«Из всех шести кандидатов считаю, что Вадим Кстенин — более квалифицированный. Он представил достаточно обширную инвестиционную программу. Если удастся ее реализовать хотя бы на 70%, то это даст городу большой толчок к развитию», — прокомментировал назначение мэра член конкурсной комиссии, депутат Андрей Соболев.
«Хоть я и выступал против того, чтобы мэра выбирали депутаты вместо народа, но считаю Кстенина наиболее подходящим кандидатом. Он достаточно грамотный и системный человек», — отметил депутат Константин Ашифин.
Напомним, во второй тур прошли два кандидата — Вадим Кстенин и глава Единой процессинг-сервисной системы жилищно-коммунального хозяйства Воронежской области Руслан Кочетов. Они представили свои программы по развитию города на ближайшие пять лет. В итоге, 25 депутатов проголосовали за Вадима Кстенина, 5 — за Руслана Кочетова.
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